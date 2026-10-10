América vs Monterrey: ¿a qué hora y dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Jornada 11 de la Liga MX?

La Liga MX Apertura 2026 ya está lista para recibir el América vs Monterrey, un partido que pondrá frente a frente a dos equipos acostumbrados a pelear por los primeros puestos del futbol mexicano.

Las Águilas buscarán aprovechar su condición de locales y las vísperas de su 110 aniversario para sumar puntos importantes en la recta intermedia del torneo, mientras que los Rayados intentarán complicarles la noche y demostrar que también tienen argumentos para competir por los primeros lugares.

Si quieres seguir cada jugada desde casa, en La Crónica de Hoy te contamos a qué hora juega América vs Monterrey y dónde ver el partido en vivo.

¿Cuándo y a qué hora juega América vs Monterrey?

El encuentro entre América y Monterrey se disputará este sábado 10 de octubre, como parte de la Jornada 11 del Apertura 2026. El silbatazo inicial está programado para las 21:10 horas, por lo que será un encuentro para disfrutar durante la noche del sábado.

¿Dónde ver América vs Monterrey EN VIVO?

Para quienes no quieren perderse ningún detalle del choque entre azulcremas y albiazules, existen distintas alternativas para seguir la transmisión en México.

El partido de la Jornada 11 de la Liga MX está programado para verse a través de las siguientes señales:

Televisión abierta: Canal 5

Canal 5 Televisión de paga: TUDN

TUDN Streaming: ViX Premium

De esta manera, los aficionados podrán elegir entre la televisión tradicional y las plataformas digitales para seguir el enfrentamiento.

Si planeas verlo por internet, conviene revisar previamente las condiciones de acceso y disponibilidad de la transmisión en tu servicio.

Cómo llegan América y Monterrey al Apertura 2026

Más allá de los tres puntos, el enfrentamiento entre América y Monterrey suele despertar expectativas por la calidad de sus planteles y la exigencia que existe alrededor de ambos clubes.

Las Águilas tienen la presión de responder ante su afición y mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio. El equipo capitalino todavía aspira al liderato, por lo que cada jornada representa una oportunidad para acercarse a ese objetivo.

Del otro lado, Monterrey buscará aprovechar cualquier espacio para llevarse un resultado favorable. Los Rayados cuentan con una plantilla competitiva y saben que sumar frente a uno de sus rivales más exigentes puede marcar diferencias en la clasificación.

Además, este tipo de encuentros puede convertirse en una referencia para medir el momento de ambos equipos antes de que el calendario avance hacia la recta final de la fase regular.