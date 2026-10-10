Adidas Originals por Simone Rocha: colección, costo y dónde comprar esta icónica colección

La nueva colaboración de Adidas Originals y Simone Rocha demuestra que las prendas inspiradas en el deporte también pueden tener un lado romántico, con detalles de perlas, siluetas femeninas y acabados que parecen sacados de un taller de alta costura.

La colección otoño/invierno 2026 marca el comienzo de una colaboración entre la firma deportiva y la casa de moda londinense fundada por la diseñadora irlandesa Simone Rocha. El resultado mezcla dos universos que, aunque parecen distantes, encuentran un punto en común: las siluetas deportivas clásicas pueden transformarse sin perder su identidad.

Presentada durante el desfile de Simone Rocha en Londres, la propuesta incluye ropa, accesorios y calzado que reinterpretan algunos de los diseños más reconocibles de adidas. ¿Lo más llamativo? Los tenis que incorporan detalles inspirados en las bailarinas y la joyería, además de las chamarras deportivas que abandonan su apariencia tradicional para adoptar volúmenes y texturas inesperados.

Simone Rocha transforma los clásicos de adidas Originals

La diseñadora irlandesa, cuya marca nació en 2010, ha construido una identidad caracterizada por combinar delicadeza, fuerza y una atención especial a los materiales. Para esta colaboración, trasladó esa visión a las prendas deportivas, jugando con las proporciones, los adornos y las formas.

En lugar de sustituir los elementos clásicos de Adidas, la propuesta los utiliza como punto de partida para crear piezas con una personalidad diferente. Así, las icónicas Tres Franjas conviven con volantes, transparencias y detalles que recuerdan a la joyería.

Entre las prendas más destacadas están tres reinterpretaciones de las chamarras deportivas de la marca.

La Firebird apuesta por un corte corto y un volumen más pronunciado; la Beckenbauer incorpora una base de tul que modifica su silueta, mientras que la Superstar sorprende con mangas abullonadas que le dan un aire más romántico.

La colección también incluye vestidos, faldas y pantalones con volantes, además de leotardos ajustados y camisetas que mantienen la funcionalidad de la ropa deportiva, pero con acabados más elaborados.

Los tenis de Adidas y Simone Rocha que mezclan deporte y elegancia

El calzado es uno de los grandes protagonistas de esta colaboración. La colección presenta tres modelos que recuperan siluetas de adidas Originals y las reinterpretan con el lenguaje creativo de Simone Rocha.

SR Taekwondo Ballerina

Este modelo combina la estética de los tenis inspirados en las artes marciales con elementos propios del calzado de ballet. Las características Tres Franjas se acompañan de cordones de cinta y adornos inspirados en perlas y diamantes en la punta.

El resultado rompe con la imagen convencional del calzado deportivo y apuesta por un diseño que puede convertirse en el centro de atención de un conjunto.

SR Climacool

La silueta deportiva de este modelo adquiere una apariencia cercana a la de los zapatos Mary Jane, reconocibles por su tira sobre el empeine.

La propuesta combina una parte superior de cuero con una lengüeta recortada y una estructura escultórica en el talón. Es una de las interpretaciones más evidentes del encuentro entre funcionalidad deportiva y diseño de moda.

SR Japan Fuzzy Slip On

El tercer modelo retoma una silueta clásica de adidas, pero incorpora una parte superior con efecto de pelo de poni, un talón abierto y detalles escultóricos similares a perlas que representan las Tres Franjas.

La textura y los acabados convierten este diseño en una alternativa para quienes buscan un calzado diferente a los tenis tradicionales.

Perlas, accesorios y detalles que completan la colección

La colaboración no se limita a la ropa y los zapatos. Los accesorios también recuperan los códigos visuales de ambas marcas y los transforman con acabados ornamentales.

Entre las piezas destacan un broche y una pinza con el trébol de adidas Originals, decorados con detalles inspirados en diamantes y perlas. La colección también incluye calcetines deportivos hasta la rodilla con adornos similares y una reinterpretación del bolso adidas Airline, confeccionada en broderie anglaise, una técnica de bordado calado.

La campaña que acompaña el lanzamiento fue fotografiada por Justine Kurland y presenta una composición colectiva que reúne distintas escenas y personajes. La propuesta visual refuerza una de las ideas centrales de la colección: combinar la expresión individual con la experiencia compartida.

¿Cuándo sale la colección adidas Originals x Simone Rocha?

La colección adidas Originals by Simone Rocha otoño/invierno 2026 estará disponible a partir del 9 de octubre de 2026, a través de la plataforma CONFIRMED y de minoristas seleccionados.

La colaboración representa una nueva forma de acercarse a los clásicos deportivos, con diseños que incorporan elementos de la moda romántica sin abandonar por completo su inspiración original.

Para quienes buscan prendas y tenis que se alejen de lo convencional, esta propuesta pone sobre la mesa una combinación particular: siluetas reconocibles, materiales expresivos y adornos que llevan los códigos del deporte hacia un terreno más cercano a la moda de autor.