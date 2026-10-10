Palomera y vaso de “Godzilla Minus One” en Cinépolis Precio, fechas de venta y cómo son (Cinépolis)

“Godzilla Minus One” está próxima a estrenarse el 3 de noviembre de 2026 y Cinépolis ha preparado un coleccionable para todos los fans de la franquicia. Esta vez, la cadena se ha lucido, ya que lanzará un vaso y palomera 3D inspirado en el famoso kaiju. Aquí te contamos cómo será y cuánto costará.

¿Cómo son la palomera y el vaso de “Godzilla Minus One”?

De acuerdo a lo que está circulando en redes sociales, Cinépolis pondrá a la venta un vaso y una plomera 3D con la forma de Godzilla. Las imágenes filtradas han causado mucho revuelo entre los internautas, ya que el vaso 3D tendría la forma de la cabeza del kaiju y sería bastante realista. Pensado para que parezca más una pieza de colección que un vaso, resaltará por sus relieves y texturas oscuras que le darán una apariencia llamativa.

Mientras que la palomera no quedará atrás, puesto que de acuerdo a lo filtrado y a las palomeras que estarán a la venta en otros países, esta vez se venderá una figura de cuerpo completo de Godzilla que todos los fans de la película querrán adquirir.

¿Cuándo sale el vaso y palomera de “Godzilla Minus One”?

Por el momento, Cinépolis no ha confirmado una fecha oficial para el lanzamiento de los coleccionables; sin embargo, se espera que estén disponibles con el estreno de “Godzilla Minus One” el próximo 5 de noviembre de 2026 en todos los cines de la cadena.

A su vez, tampoco se ha confirmado si habrá una preventa para que los fans adquieran su vaso y palomeras del kaiju. No obstante, se espera que Cinépolis pronto publique toda la información previo al estreno de la película.

¿Cuánto cuestan el vaso y la palomera de “Godzilla Minus One”?

De igual forma, Cinépolis no ha compartido qué precios oficiales tendrá la espectacular colección en México. Sin embargo, en ocasiones anteriores los precios de las palomeras coleccionables suelen rondar entre los $400-$600 pesos mexicanos, mientras que los vasos se venden entre $200-$300 pesos, aunque por esta ocasión los precios podrían ser más elevados debido a la magnitud de los ejemplares.