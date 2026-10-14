Exatlón México 2026, La Supervivencia ¿Quién gana hoy 14 de octubre? (Exatlón México)

Durante la noche de este miércoles en Exatlón México 2026, se llevará a cabo la batalla por La Supervivencia y las mujeres competirán para ganar la Medalla Femenil.

Después de ardua competencia, los equipos se enfrentarán en la primera contienda de la semana para salvar a sus compañeros de estar en riesgo de ser eliminados el próximo domingo.

Aquí te contamos quién ganará La Supervivencia hoy, miércoles 14 de octubre, en Exatlón México.

¿Quién gana La Supervivencia hoy, miércoles 14 de octubre, en Exatlón México?

Los Rojos continúan con una racha de victorias que ha empezado a afectar el espíritu de los Azules. En la competencia de anoche, el equipo escarlata ganó por primera vez la Batalla Colosal, por lo que disfrutarán de su premio de go-karts.

A su vez, uno de sus integrantes fue el gran ganador de la Medalla Varonil; Eliud disfrutó de su victoria con un récord de 38 segundos que ningún otro competidor pudo igualar.

Ante esta racha de victorias que los Rojos han acumulado desde inicios de este mes, se espera que esta noche sean nuevamente los ganadores de La Supervivencia, mientras que las integrantes Rojas quieren sumar otra medalla a su equipo y consagrar el éxito que ha mantenido el equipo Rojo.

¿Cómo llegan los equipos hoy a La Supervivencia en Exatlón México?

Por otro lado, los Azules han empezado a tener conflictos entre sus integrantes, ya que sus derrotas han permeado en el espíritu del equipo. Esta noche, el equipo zafiro espera remontar para salvar a uno de sus integrantes varones.

Además, la creciente amistad entre Paulette y Tanya ha creado polémica por ser de diferentes equipos, pero principalmente por las altas horas en las que platican, por lo que no dejan descansar a sus respectivos equipos.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 14 de octubre?

La batalla por La Supervivencia y la competencia por la Medalla femenil de este miércoles 14 de octubre se podrán ver completamente en vivo en su horario habitual a las 18:30 horas del centro de México.

Se transmitirá en televisión abierta por el canal de Azteca UNO y en la página web de TV Azteca. A su vez, Exatlón México también se podrá disfrutar en vivo, a través de la plataforma de streaming Disney+.