¿Quién es Baphomet? El origen de la figura que se volvió viral por una falsa estatua hecha con IA en la CDMX

Baphomet Una imagen creada con IA hizo que muchas personas creyeran en la existencia falsa de una estatua demoniaca en la CDMX. (Cuartoscuro y Especial)

Muchas personas se dejaron engañar: la imagen hecha con Inteligencia Artificial de Baphomet, un demonio representado como un macho cabrío, sobre una casa en la Ciudad de México, hizo que en distintas redes sociales y medios de comunicación se diera por verdadera dicha efigie.

Sin embargo, resultó ser un bulo, es decir, un engaño... aunque cabe decir que es cierto que en distintos inmuebles de la capital mexicana, en especial en casas de seguridad vinculadas a la Unión Tepito y a otras células del crimen organizado, se han hallado altares dedicados a dicha figura demoniaca.

¿Baphomet es el diablo y cuál es su origen?

Baphomet, también conocido como Bafometo, es una figura esotérica cuyo origen es mucho más antiguo que las representaciones modernas que circulan en internet.

El nombre de Baphomet aparece en documentos relacionados con el proceso judicial contra la Orden de los Caballeros Templarios, iniciado en Francia en 1307.

Durante esos juicios, algunos templarios fueron acusados de rendir culto a un ídolo con ese nombre. La Encyclopaedia Britannica señala que esas acusaciones formaron parte de los cargos presentados contra la orden durante el reinado de Felipe IV de Francia.

Dicho monarca ordenó su detención bajo acusaciones de herejía, idolatría, blasfemia y otros delitos, en un proceso respaldado por confesiones obtenidas bajo tortura.

Años después, el papa Clemente V disolvió oficialmente la orden en 1312 mediante la bula Vox in excelso.

¿De dónde proviene la imagen con cabeza de cabra?

La representación más conocida de Baphomet fue creada en 1854 por el ocultista francés Éliphas Lévi y publicada en Dogme et Rituel de la Haute Magie. La ilustración muestra una figura con cabeza de cabra, alas, pechos femeninos, una antorcha entre los cuernos y diversos elementos simbólicos relacionados con la alquimia y el esoterismo.

Lévi explicó que su dibujo representaba el equilibrio entre fuerzas opuestas, como lo masculino y lo femenino, lo material y lo espiritual, y no una representación del diablo descrito por la tradición cristiana.

¿Baphomet es el diablo?

La respuesta es no. En el cristianismo, Satanás es un personaje presente en diversos libros de la Biblia y está asociado con la tentación y la oposición a Dios. Baphomet, en cambio, no aparece en los textos bíblicos y su representación moderna proviene de la obra de Éliphas Lévi, publicada más de cinco siglos después de los procesos contra los templarios.

Con el paso del tiempo, sin embargo, la imagen de Baphomet fue retomada por algunas corrientes esotéricas y posteriormente por la literatura, el cine, los videojuegos y otras expresiones de la cultura popular, lo que contribuyó a que muchas personas la identificaran falsamente con el satanismo.

Incluso integrantes del crimen organizado en México, que se identifican como satánicos, en especial capos de la Unión Tepito, han puesto altares adorando a dicha figura.