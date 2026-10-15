Green Rhino: ¿Cuál es la técnica que Richard Hart convierte en creatividad?

Green Rhino El equipo de la panadería aporta técnica, experiencia e ideas. (Especial)

En una panadería, la creatividad suele asociarse con una receta inesperada, una combinación de sabores poco común o una técnica que transforma un ingrediente conocido en algo completamente distinto.

¿Cuál es la técnica que Richard Hart convierte en creatividad?

Pero en Green Rhino, la creatividad comienza mucho antes de que algo entre al horno. Para su fundador, Richard Hart, el ingrediente más importante de cualquier proyecto son las personas que lo hacen posible.

Detrás de la panadería de Green Rhino está el trabajo de quien produjo la materia prima, las decisiones de quienes diseñaron la receta y las horas de quienes se encargaron de perfeccionarla hasta conseguir el resultado que llega al mostrador.

Primero las personas, después la receta

Para Richard Hart, poner a las personas primero también funciona como una manera de construir equipos.

El panadero inglés ha reiterado en distintas ocasiones que lo que hace posible que Green Rhino funcione tan bien son todos sus empleados. Al preguntarle el secreto, él mismo afirma “Lo más importante es que sean apasionados y que trabajen felices”.

Cuando el foco está en las personas y en la experiencia, resulta más sencillo identificar a quienes realmente pueden aportar a un proyecto y encontrar perfiles adecuados.

En Green Rhino, esa selección de personas termina formando una especie de cadena creativa.

Los productores aportan ingredientes y conocimiento; el equipo de la panadería aporta técnica, experiencia e ideas; y los clientes completan el recorrido al convertir esos productos en parte de su propia experiencia.

Historias que también se comen

La idea principal detrás de Green Rhino es que sus productos hablen por ellos, pero al mismo tiempo que al llegar al lugar se sienta una vibra tranquila sin dejar de atender las necesidades de los clientes. Y que puedan ser atendidos por personas que disfrutan lo que hacen.

La propuesta busca que esa conexión no se pierda detrás de una experiencia perfectamente diseñada. Al contrario, la intención es que se sienta humana y próxima. Que las personas pongan el sello.

Es por eso que Richard Hart desea que la panadería de Green Rhino como algo que va más allá del producto terminado. La técnica importa, pero también importa quién la ejecuta, quién aporta los ingredientes y quién finalmente se sienta a disfrutar el resultado.

Green Rhino construye así una propuesta en la que la innovación no borra las historias que existen detrás de cada producto, sino que las pone al frente. Y es lo que los distingue entre tantas propuestas gastronómicas que podemos encontrar hoy en día.