Carlos Rivera cancela conciertos por una lesión: “la recuperación será muy lenta”

Carlos Rivera. CIUDAD DE MÉXICO, 04MARZO2026.- Presentación de nuevo material discográfico de Carlos Rivera titulado ¡Vida México!, en el Tenampa. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

El cantante mexicano Carlos Rivera anunció este miércoles 14 de octubre que tendrá que suspender temporalmente sus actividades musicales debido a una lesión en las cuerdas vocales que no ha conseguido superar, a pesar de los tratamientos médicos y el reposo que ha mantenido durante las últimas semanas.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, el cantante explicó que deberá someterse a una microcirugía durante la segunda semana de noviembre, situación que lo obligará a alejarse de los escenarios durante varios meses para garantizar su recuperación.

¿Qué le pasó a Carlos Rivera y por qué será operado?

De acuerdo con las declaraciones del cantante, los primeros problemas en su voz comenzaron durante su gira por España, en julio de 2026, cuando notó que sus cuerdas vocales ya no se recuperaban de la misma manera después de sus presentaciones.

Tras regresar a México y acudir con especialistas, los médicos detectaron una lesión en su cuerda vocal izquierda. Aunque inicialmente recibió indicaciones para reducir el uso de la voz, el problema persistió y lo obligó a guardar reposo absoluto durante dos semanas.

“Estas últimas dos semanas no pude hablar nada; o sea, no es que no pudiera, porque sí podía, no debía”, explicó el artista durante su transmisión en redes sociales.

Actualmente, Rivera se encuentra en Boston, Estados Unidos, donde recibe atención de especialistas y realiza ejercicios de rehabilitación vocal. Sin embargo, una nueva valoración determinó que deberá someterse a una microcirugía para evitar que el problema vuelva a presentarse o se agrave en el futuro.

Aunque el cantante aclaró que no considera que se trate de una operación grave, reconoció que su voz es su principal herramienta de trabajo, por lo que deberá seguir cuidadosamente las indicaciones médicas durante su recuperación.

¿Qué conciertos canceló Carlos Rivera y cuáles son las nuevas fechas?

La intervención quirúrgica obligará al intérprete mexicano a modificar su calendario de presentaciones durante noviembre de 2026. A través de un comunicado, su equipo confirmó que cuatro conciertos serán reprogramados para 2027, mientras que uno quedará cancelado definitivamente.

Los conciertos reprogramados son los siguientes:

Quito, Ecuador: del 5 de noviembre de 2026 al 27 de mayo de 2027.

del 5 de noviembre de 2026 al 27 de mayo de 2027. Guayaquil, Ecuador: del 7 de noviembre de 2026 al 29 de mayo de 2027.

del 7 de noviembre de 2026 al 29 de mayo de 2027. San José, Costa Rica: del 14 de noviembre de 2026 al 3 de abril de 2027.

del 14 de noviembre de 2026 al 3 de abril de 2027. Monterrey, México: del 28 de noviembre de 2026 al 22 de mayo de 2027.

Por su parte, el concierto programado para el 26 de noviembre en Querétaro quedó cancelado, debido a que formaba parte de una feria y no será posible reprogramarlo dentro del mismo evento.

A estas modificaciones se suman cuatro presentaciones que ya habían sido pospuestas desde septiembre:

Guatemala: 9 de abril de 2027.

9 de abril de 2027. El Salvador: 10 de abril de 2027.

10 de abril de 2027. Bogotá, Colombia: 15 de abril de 2027.

15 de abril de 2027. Medellín, Colombia: 17 de abril de 2027.

En cuanto a las entradas, los organizadores señalaron que los detalles sobre las nuevas fechas y los procedimientos correspondientes serán comunicados mediante los canales oficiales.

¿Cuándo volverá Carlos Rivera a los escenarios?

Pese a los cambios en su gira internacional, Carlos Rivera confirmó que mantendrá sus conciertos del 23 de octubre en Tlaxcala y del 2 de noviembre en Guadalajara, debido a que ambas presentaciones se realizarán antes de su intervención quirúrgica.

Posteriormente, el cantante deberá suspender las actividades que impliquen un esfuerzo vocal, siguiendo las recomendaciones de los especialistas que supervisan su tratamiento.

Aunque expresó su deseo de retomar sus actividades durante febrero de 2027, todavía no existe una fecha definitiva para su regreso, debido a que dependerá de su evolución después de la cirugía.

Durante su mensaje, Rivera reconoció que modificar sus compromisos profesionales es una decisión difícil, aunque insistió en que su prioridad será recuperar completamente la voz para continuar con su carrera artística.

“No se olviden de mí, déjenme de repente esos mensajitos y yo no me voy a olvidar de ustedes”, expresó el cantante al despedirse de sus seguidores.