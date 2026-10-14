Corredoras de secundaria se retiran en plena carrera para protestar contra su propio compañero

Atletismo

Alrededor de una docena de estudiantes de Camas High School, en Washington, Estados Unidos, abandonaron una competencia de campo traviesa para protestar contra la participación de un atleta que comenzó la temporada en el equipo masculino y después pasó a competir en la categoría femenina.

Las corredoras caminaron fuera del recorrido cuando comenzó la prueba y renunciaron a competir para expresar su inconformidad.

¿Por qué las corredoras abandonaron la competencia?

Aproximadamente la mitad de las 24 integrantes del equipo femenino de Camas decidió no participar en la carrera. Mientras otras estudiantes comenzaron a correr, las manifestantes cruzaron la línea de salida caminando y se dirigieron hacia una zona arbolada cercana.

Entre ellas estaba Holly Burns, quien decidió sumarse después de hablar con sus compañeras. Sus padres, Kevin y Sarah Burns, respaldaron su decisión y acudieron al encuentro con carteles para expresar su desacuerdo.

Kevin relató que personal de seguridad cuestionó la exhibición de los letreros. La familia sostuvo que las estudiantes deben tener condiciones justas para competir, aunque reconoció que cada corredora debía decidir si participaba o se retiraba.

¿Qué dicen las reglas deportivas?

El Distrito Escolar de Camas señaló que cumple con la legislación estatal y las normas de la Washington Interscholastic Activities Association (WIAA), que permiten a los estudiantes participar en competencias conforme a su identidad de género.

Washington votará el 3 de noviembre sobre la Iniciativa 638, una propuesta que busca restringir la participación de estudiantes definidos como biológicamente masculinos en determinadas competencias interescolares femeninas.

Si la medida se aprueba, entraría en vigor 30 días después de la elección. El campeonato estatal de campo traviesa está programado para el 7 de noviembre, por lo que el calendario podría limitar su efecto sobre las competencias de esta temporada.

Los padres de Holly Burns aseguraron que planean continuar manifestándose en próximos encuentros y que consideran organizar una protesta más amplia. La familia espera que la estudiante pueda seguir compitiendo durante la temporada, aunque todavía desconoce si retirarse de la carrera afectará sus oportunidades deportivas.