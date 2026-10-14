Noches Moradas de Suburbia: fechas, horarios y descuentos

Este fin de semana Surburbia tendrá su evento Noches Moradas con descuentos y promociones en cada uno de sus departamentos; también contará con meses sin intereses, descuentos con su tarjeta departamental, envíos gratis y la modalidad Click & Collect.
Te explicamos cuáles son los horarios, promociones y descuentos que disponibles en el mes de octubre por Suburbia.
Fechas y horarios de Noches Moradas
Las promociones y ofertas de Noche Moradas estarán disponibles este viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre los horarios de atención establecidos en cada tienda, la mayoría de estas atienden de 11:00 a 21:00 horas; el servicio en línea o aplicación estará disponibles las 24 horas del día.
Usualmente Suburbia realiza cuatro ediciones alrededor del año en fechas cercanas al Día de la Madre, Padre, su aniversario y Navidad.
¿Cuáles son sus promociones y descuentos?
Suburbia cuenta con distintas categorías de ofertas cada uno de sus departamentos durante el periodo de Noches Moras:
- Relámpago.
- Hombre.
- Mujer.
- Niños y Niñas.
- Bebés.
- Celulares y Electrónica.
- Hogar.
- Línea Blanca y Electrodomésticos.
Igualmente contará con descuentos en los departamentos de:
- Blancos, refrigeradores, telefonía y colchones de hasta 30%.
- Motos de hasta 25%.
- Electrodomésticos de hasta 20%.
- Cocina de hasta 15%.
También estarán habitados meses sin intereses y descuentos especiales en moda, calzado y tecnología dependiendo la forma de pago.
¿Cómo obtener la tarjeta departamental de Suburbia y cuáles son sus beneficios?
Para sacar la tarjeta departamental del Suburbia en tienda física o en línea, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser mayor de 21 años (si la persona cuenta con historial crediticio) o; ser mayor de 18 años, en caso de solicitar la opción sin historial.
- Identificación oficial vigente.
- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.
- Historial crediticio o de ingresos, en caso de optar por este último es necesario presentar un comprobante de ingresos mínimos de $2,000 pesos.
Los beneficios principales de la tarjeta son un 10% de descuento adicional en el primer día de compras en línea o tiendas físicas; además de no tener anualidad y ser aceptada en tiendas Suburbia, almacenes Liverpool y boutiques participantes.