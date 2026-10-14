Noches Moradas de Suburbia: fechas, horarios y descuentos (Enrique Ordoñez)

Este fin de semana Surburbia tendrá su evento Noches Moradas con descuentos y promociones en cada uno de sus departamentos; también contará con meses sin intereses, descuentos con su tarjeta departamental, envíos gratis y la modalidad Click & Collect.

Te explicamos cuáles son los horarios, promociones y descuentos que disponibles en el mes de octubre por Suburbia.

Fechas y horarios de Noches Moradas

Las promociones y ofertas de Noche Moradas estarán disponibles este viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre los horarios de atención establecidos en cada tienda, la mayoría de estas atienden de 11:00 a 21:00 horas; el servicio en línea o aplicación estará disponibles las 24 horas del día.

Usualmente Suburbia realiza cuatro ediciones alrededor del año en fechas cercanas al Día de la Madre, Padre, su aniversario y Navidad.

¿Cuáles son sus promociones y descuentos?

Suburbia cuenta con distintas categorías de ofertas cada uno de sus departamentos durante el periodo de Noches Moras:

Relámpago.

Hombre.

Mujer.

Niños y Niñas.

Bebés.

Celulares y Electrónica.

Hogar.

Línea Blanca y Electrodomésticos.

Igualmente contará con descuentos en los departamentos de:

Blancos, refrigeradores, telefonía y colchones de hasta 30%.

Motos de hasta 25%.

Electrodomésticos de hasta 20%.

Cocina de hasta 15%.

También estarán habitados meses sin intereses y descuentos especiales en moda, calzado y tecnología dependiendo la forma de pago.

¿Cómo obtener la tarjeta departamental de Suburbia y cuáles son sus beneficios?

Para sacar la tarjeta departamental del Suburbia en tienda física o en línea, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 21 años (si la persona cuenta con historial crediticio) o; ser mayor de 18 años , en caso de solicitar la opción sin historial.

(si la persona cuenta con historial crediticio) o; ser , en caso de solicitar la opción sin historial. Identificación oficial vigente .

. Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

no mayor a 3 meses. Historial crediticio o de ingresos, en caso de optar por este último es necesario presentar un comprobante de ingresos mínimos de $2,000 pesos.

Los beneficios principales de la tarjeta son un 10% de descuento adicional en el primer día de compras en línea o tiendas físicas; además de no tener anualidad y ser aceptada en tiendas Suburbia, almacenes Liverpool y boutiques participantes.