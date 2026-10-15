¿Cuáles son las tendencias gastronómicas y servicio a domicilio en México? Esto dice un estudio de DiDi Food

DiDi Entre los hallazgos: la pizza supera a los tacos y la comida mexicana en pedidos a nivel nacional. (DiDi México)

La historia de la gastronomía mexicana también se escribe hoy a través de la tecnología: las personas piden a domicilio, los restaurantes venden por aplicación y es posible aprender recetas a través de redes sociales.

¿Cuáles son las tendencias gastronómicas y servicio a domicilio en México?

Para entender estas tendencias, DiDi Food presentó “Archivo: Así sabe Mmméxico”, el primer estudio de tendencias en el servicio de comida a domicilio del país, realizado en colaboración con la agencia de tendencias Trendo.

El reporte nace con el propósito de entender los hábitos de consumo y las razones detrás de ellos, mostrando cómo el servicio de comida a domicilio dejó de ser solo un canal de envíos, para convertirse en un ecosistema que conecta la historia de la comida mexicana con el futuro de los negocios.

Hallazgos clave del estudio de DiDi

La pizza es el platillo más pedido a nivel nacional, por encima de la comida mexicana y los tacos; lidera en 24 de las 32 entidades del país.

El sushi superó los 5.5 millones de pedidos en 2025, impulsado por el interés de la Generación Z en los sabores asiáticos.

México se posiciona como el país más indulgente del mundo (97 puntos de 100), consolidando a los antojitos como la opción predilecta para el bienestar emocional.

El tiempo dedicado a cocinar ha pasado de más de 19 horas en 2014 a cerca de 17 horas en 2024.

Una historia que se escribe desde hace siglos

La gastronomía siempre está en transformación, lo que hoy se saborea en México es resultado de siglos de intercambios culturales y de una enorme diversidad regional.

Su relevancia alcanzó un reconocimiento internacional en 2010, cuando la UNESCO inscribió a la cocina tradicional mexicana en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

“Archivo: Así sabe Mmméxico” traza un recorrido histórico que va de los tianguis en Mesoamérica a los pregoneros del virreinato, pasa por los primeros restaurantes y fondas surgidos en la CDMX durante el Porfiriato, y llega hasta su evolución en el servicio de comida a domicilio actual.

A lo largo de este recorrido, el estudio analiza el papel de la tecnología como catalizador de la cultura culinaria del país, así como las adaptaciones que permite para los estilos de vida contemporáneos.

Lo que pedimos revela quiénes somos

La relación con otras culturas ha enriquecido la gastronomía local y ha dado lugar a combinaciones en las que sabores e ingredientes de distintas latitudes adquieren una identidad propia en México.

Del sushi con aguacate y picante, al birriamen, hasta las pizzas mexicanas o de pastor. México es uno de los países más indulgentes en su relación con la comida, comemos por “apapacho”, una categoría que orgullosamente llamamos “antojitos”.

Sin embargo, esa misma indulgencia convive con una paleta cada vez más global. El estudio encontró que la pizza es el platillo más pedido a nivel nacional (lidera en 24 de las 32 entidades), seguida por la comida mexicana, hamburguesas, pollo/alitas y tacos.

El paladar también se diferencia por generación; aunque la pizza encabeza las órdenes nacionales al liderar en 24 de los 32 estados, la demanda por cocina internacional varía por edad: la Generación Z impulsa el auge de la comida asiática (superando los 5.5 millones de pedidos de sushi), los Millennials prefieren la italiana (40%) y la Generación X la española (31%).

El negocio detrás del plato según DiDi

La diversidad de gustos se refleja en la gran variedad de negocios en la Superapp, existen más de 65 mil restaurantes activos en todo el país a través de DiDi Food, que en 2025 completaron alrededor de 130 millones de pedidos.

Lejos de ser un espacio exclusivo para grandes corporativos, la oferta de la plataforma está construida, en gran medida por PyMEs que encuentran en DiDi Food un canal para llegar a más consumidores.

“La historia que contamos aquí no la estamos escribiendo solos, sino de la mano de millones de personas y miles de negocios. Más del 65% de los restaurantes en DiDi Food son PyMEs, cocinas locales que a diario forman parte de la manera en que comemos en el país”, señaló Patricia Delgadillo, Directora de Comunicación de DiDi México.

La comida siempre encuentra la forma de llegar

“Archivo: Así sabe Mmméxico” también traza la evolución de los repartidores actuales desde los pregoneros que recorrían las calles ofreciendo alimentos, así como el desarrollo del sector restaurantero: en el siglo XIX, la Ciudad de México contaba con apenas 500 locales de comida, cifra que escaló a 15 mil para 1950. Hoy, 22 mil restaurantes de la capital están disponibles en DiDi Food.

“Este estudio confirma algo que vemos en cada corte de tendencias: el consumidor mexicano no solo adopta lo global, lo transforma. Mexicaniza lo que llega de afuera y lo convierte en antojo propio. Entender ese patrón es clave para anticipar hacia dónde se mueve el apetito del país”, señaló Gustavo Prado, Director de Trendo.

Para DiDi Food, la tecnología no busca reemplazar las tradiciones gastronómicas del país, sino amplificarlas. La plataforma funciona como un escaparate que conecta a los negocios con nuevas oportunidades de digitalización y crecimiento, y a los usuarios con el sabor a hogar, la indulgencia y la innovación que caracterizan la forma en que México come.