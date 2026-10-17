Chivas vs Tigres: horario y dónde ver EN VIVO la Jornada 12 de la Liga MX 2026

La Liga MX ya se prepara para el encuentro entre Chivas y Tigres este sábado 17 de octubre en un partido que puede mover las aspiraciones de ambos equipos rumbo a la Liguilla del Apertura 2026.

El Guadalajara buscará aprovechar su localía para recuperar terreno en la parte alta de la clasificación, mientras que los universitarios intentarán dar un golpe de autoridad fuera de casa. La cita será en el Estadio Akron, donde la afición rojiblanca espera una actuación que permita al equipo volver a sumar de a tres.

Si ya estás preparando el plan para ver el futbol este sábado, toma nota.

¿A qué hora es el partido Chivas vs Tigres?

El duelo entre el Rebaño Sagrado y los felinos está programado para este sábado 17 de octubre de 2026, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro se disputará en el Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco, casa del conjunto rojiblanco.

Estos son los datos que necesitas para no perderte el partido:

Partido: Chivas vs Tigres

Chivas vs Tigres Fecha: sábado 17 de octubre de 2026

sábado 17 de octubre de 2026 Horario: 17:07 horas

17:07 horas Estadio: Akron, Zapopan, Jalisco

¿Qué canal transmite Chivas vs Tigres EN VIVO?

La transmisión del partido Chivas vs Tigres estará disponible en Amazon Prime Video, de acuerdo con la programación publicada para este encuentro.

Por lo tanto, quienes quieran ver las acciones en directo deberán recurrir a esta plataforma de streaming y revisar las condiciones de acceso correspondientes a su cuenta.

¿Cómo llegan Chivas y Tigres a la Jornada 12?

El Guadalajara llega con la presión de tomar una mejor posición. El equipo dirigido por Gabriel Milito busca dejar la racha sin victorias y mantenerse cerca de los primeros lugares del campeonato.

Con 19 puntos, Chivas se encuentra en la cuarta posición de la clasificación antes de esta jornada. Una victoria en casa representaría una oportunidad para fortalecer su candidatura a la Liguilla.

Del otro lado, Tigres suma 13 puntos y ocupa el lugar 13 de la tabla, por lo que necesita mejorar sus resultados para acercarse a los puestos de clasificación.

El conjunto universitario llega con renovados ánimos después de conseguir triunfos recientes, pero tiene un desafío pendiente: mejorar su rendimiento como visitante. El encuentro en Guadalajara representa una prueba importante para medir su capacidad de competir fuera de casa.

La diferencia de puntos añade presión al choque. Mientras los rojiblancos buscan consolidarse en la parte alta, los felinos necesitan aprovechar cada oportunidad para no perder terreno en la carrera por avanzar a la siguiente fase.