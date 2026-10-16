Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita 4279: resultados del sorteo del viernes 16 de octubre

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 16 de octubre (Crónica Digital)

Melate, Revancha y Revanchita 4279 se llevó a acabo este viernes 16 de octubre, fecha en la que se dieron a conocer los resultados y número ganadores de esta edición organizada por la Lotería Nacional.

Transmisión en vivo: Resultados del sorteo Melate 4279

El Melate 4249 se transmitió en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, permitiendo observar el procedimiento del sorteo y la extracción de las esferas.

Una vez terminada, el video queda disponible para consulta, por lo que también puede utilizarse para revisar nuevamente las combinaciones que fueron anunciadas durante el evento. A continuación, te presentamos los números ganadores:

Resultados Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 16 de octubre

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4279?

El horario señalado para el sorteo es las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4279?

La bolsa acumulada del Melate 4249 alcanzó los 219 millones de pesos. Este monto fue creciendo a partir de sorteos anteriores en los que no se registró un ganador del premio mayor, elevando con ello el atractivo de la nueva edición.

¿Cómo se juega Melate?

El funcionamiento del Melate parte de la elección de números por parte de cada participante. El jugador puede seleccionar entre seis y diez números de un conjunto formado por 56 opciones.

La participación también puede extenderse a Revancha y Revanchita, modalidades que pueden adquirirse junto con el juego principal.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4279?

Los resultados oficiales del Melate 4279 pueden consultarse a través de los canales institucionales de la Lotería Nacional, además de los establecimientos autorizados para la comercialización de los boletos.

La consulta también puede realizarse mediante la herramienta digital de verificación, que permite introducir la combinación registrada en el boleto para comprobar si obtuvo algún premio.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo para participar en Melate es de 15 pesos por boleto. Si el jugador decide agregar Revancha, debe pagar 10 pesos adicionales, mientras que la incorporación de Revanchita representa un costo extra de 5 pesos.