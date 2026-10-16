NPR corta mensaje migrante en el Tiny Desk de Los Tigres del Norte: “Nuestra comunidad está bajo ataque”

NPR elimina mensaje de Félix Contreras del Tiny Desk de Los Tigres del Norte. NPR eliminó el discurso inicial del Tiny Desk de Los Tigres del Norte, donde el periodista Félix Contreras dedicó unas palabras a los inmigrantes y su situación actual en Estados Unidos. (Cuartoscuro y npr.com)

La presentación de Los Tigres del Norte en el Tiny Desk de NPR Music generó controversia después de que la radio pública estadounidense eliminara parte del mensaje en defensa de los migrantes pronunciado por Félix Contreras, periodista y conductor del programa Alt.Latino, durante la introducción del concierto.

El espectáculo, estrenado el jueves 15 de octubre como parte de El Tiny 2026, comenzó originalmente con un emotivo discurso en el que Contreras recordó los episodios de discriminación y las dificultades que históricamente ha enfrentado la comunidad latina en Estados Unidos.

Sin embargo, un día después de su publicación, usuarios de redes sociales detectaron que el discurso había desaparecido de la versión disponible en YouTube, aunque la grabación original de las declaraciones continúa publicada en la cuenta de Instagram de NPR.

¿Qué mensaje sobre los migrantes eliminó NPR del Tiny Desk de Los Tigres del Norte?

Antes de que Los Tigres del Norte comenzaran su presentación musical, Félix Contreras tomó la palabra para reconocer la trayectoria de la agrupación mexicana y reflexionar sobre su importancia para las comunidades migrantes que viven en Estados Unidos.

Visiblemente emocionado, el periodista recordó distintos acontecimientos históricos relacionados con las políticas migratorias estadounidenses, entre ellos los cambios territoriales de 1848 y las deportaciones masivas realizadas durante la década de 1950.

“Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez”, expresó Contreras durante su intervención, en la que también destacó cómo la música de Los Tigres del Norte ha permitido a generaciones de mexicanos y latinoamericanos identificarse con historias de migración, separación familiar y discriminación.

El presentador también afirmó que a los migrantes se les ha despojado de su humanidad y reconoció a los integrantes de la agrupación por contribuir a recuperar esa dignidad a través de sus canciones.

Sus palabras provocaron una ovación entre los asistentes, quienes posteriormente disfrutaron de la interpretación de Somos Más Americanos, uno de los temas más representativos de la banda sinaloense.

¿Por qué NPR eliminó el mensaje de Félix Contreras del Tiny Desk?

NPR modificó la introducción del concierto disponible en su canal oficial de YouTube, eliminando la parte en la que Félix Contreras denunciaba los ataques contra la comunidad migrante. Hasta el momento, NPR no ha ofrecido una explicación pública sobre los motivos del recorte.

En la versión editada, la presentación conserva las palabras iniciales de Anamaria Artemisa Sayre, periodista y productora de Alt.Latino, mientras que la intervención de Contreras se limita a agradecer la presencia de Los Tigres del Norte.

Sin embargo, el video publicado originalmente en Instagram mantiene el discurso completo, lo que permitió a los usuarios comparar ambas versiones y cuestionar la decisión de retirar las declaraciones.

La modificación generó señalamientos de presunta censura en redes sociales, debido a que las palabras eliminadas abordaban directamente las condiciones que enfrenta la comunidad latina en Estados Unidos.

Los Tigres del Norte cantan “Somos Más Americanos” en defensa de los migrantes

A pesar de la modificación realizada en la introducción, el concierto conserva uno de los mensajes más representativos de Los Tigres del Norte: la defensa de los derechos y la identidad de las personas migrantes.

La agrupación comenzó su presentación con Somos Más Americanos, canción publicada en 2001 dentro del álbum Uniendo Fronteras, cuya letra cuestiona la discriminación hacia los mexicanos en Estados Unidos y recuerda los cambios territoriales entre ambos países.

A lo largo de su trayectoria, Los Tigres del Norte han dedicado distintas composiciones a las experiencias de las personas que cruzan la frontera en busca de mejores oportunidades, abordando temas como las deportaciones, la separación de familias y las dificultades de quienes viven lejos de su país de origen.

Su participación en Tiny Desk representó una oportunidad para llevar estas historias a una audiencia internacional mediante uno de los formatos musicales más populares de NPR Music.

¿Qué canciones interpretaron Los Tigres del Norte en El Tiny 2026?

La presentación de Los Tigres del Norte marcó el cierre de la sexta edición de El Tiny, una iniciativa de NPR Music dedicada a celebrar la diversidad de la música latina durante el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

Durante aproximadamente 20 minutos, los integrantes de la agrupación interpretaron cinco canciones que recorrieron distintas etapas de su trayectoria musical:

Somos Más Americanos (2001).

(2001). Golpes en el Corazón (1995).

(1995). Quiero Volar Contigo (1997).

(1997). Ni Parientes Somos (1987).

(1987). La Puerta Negra (1986).

La última canción fue interpretada después de que los asistentes solicitaran un tema adicional, por lo que los músicos decidieron cerrar la sesión con uno de sus mayores éxitos.