Toluca vs Atlético de San Luis: horario, canales y dónde ver EN VIVO la Jornada 12 de la Liga MX 2026

Este sábado 17 de octubre, los Diablos Rojos recibirán al Atlético de San Luis en el encuentro correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El equipo escarlata jugará ante su afición con la intención de sumar tres puntos y mantenerse en la disputa por el liderato. Del otro lado, los potosinos necesitan cambiar el rumbo de su campaña y encontrar resultados que les permitan acercarse a los puestos de clasificación.

Si quieres seguir cada jugada, aquí encontrarás los detalles para ver el Toluca vs Atlético de San Luis en vivo, con el horario y los canales disponibles en México.

¿A qué hora juega Toluca vs Atlético de San Luis?

El partido se disputará este sábado 17 de octubre de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nemesio Diez, casa de los Diablos Rojos.

Estos son los datos principales para organizar la tarde futbolera:

Partido: Toluca vs Atlético de San Luis

Toluca vs Atlético de San Luis Fecha: sábado 17 de octubre de 2026

sábado 17 de octubre de 2026 Horario: 19:00 horas

19:00 horas Estadio: Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

¿Qué canal transmite Toluca vs Atlético de San Luis EN VIVO?

Buenas noticias para quienes prefieren ver el futbol sin depender exclusivamente de una plataforma digital: el partido estará disponible en Canal 5, además de las opciones de televisión de paga y streaming.

Las alternativas anunciadas para seguir el encuentro son:

Televisión abierta: Canal 5

Canal 5 Televisión de paga: TUDN

TUDN Streaming: ViX Premium

Quienes quieran verlo por internet deberán revisar las condiciones de acceso y suscripción de ViX Premium. La programación puede estar sujeta a cambios, por lo que conviene verificarla antes del inicio.

De esta manera, la afición tendrá opciones para seguir el partido desde casa y acompañar a los equipos durante los 90 minutos.

¿Cómo llegan Toluca y Atlético de San Luis a la Jornada 12?

El Toluca afronta este compromiso con 20 puntos y el segundo lugar de la clasificación, de acuerdo con los registros previos a la jornada. Los escarlatas buscan recuperar terreno después de dejar escapar unidades y saben que ganar en el Nemesio Diez puede ser determinante para seguir presionando al líder.

La ofensiva de los Diablos será uno de los aspectos a seguir, especialmente ante un rival que necesita sumar para mejorar su posición en la tabla. El reto para los locales será convertir su dominio territorial en oportunidades claras y evitar sorpresas.

El panorama es distinto para el Atlético de San Luis. El equipo potosino suma 12 puntos y ocupa el decimoquinto puesto, por lo que necesita reaccionar si quiere mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

La diferencia de ocho unidades entre ambos clubes refleja el contraste en sus campañas. Sin embargo, el conjunto visitante tendrá la oportunidad de cambiar la conversación si consigue un resultado positivo en una de las plazas más exigentes del campeonato.