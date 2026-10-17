Cruz Azul vs Juárez: horario, canal y dónde ver EN VIVO la Jornada 12 de la Liga MX 2026

Este sábado 17 de octubre, La Máquina recibirá al FC Juárez en un partido correspondiente a la Jornada 12 de la Liga MX, en el que ambos equipos llegan con necesidades muy distintas.

Los cementeros quieren mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación, mientras que los Bravos atraviesan una temporada complicada y necesitan sumar para salir del fondo de la tabla.

El encuentro se disputará en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México, y promete una noche de futbol con mucho en juego. Si quieres seguir las acciones, aquí te contamos a qué hora empieza Cruz Azul vs Juárez, qué canal lo transmite y dónde verlo en vivo.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Juárez?

El partido entre Cruz Azul y FC Juárez se jugará este sábado 17 de octubre de 2026 a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

La cita será en el Estadio Banorte, donde los celestes buscarán aprovechar la localía para volver a sumar tres puntos.

Partido: Cruz Azul vs FC Juárez

Cruz Azul vs FC Juárez Fecha: sábado 17 de octubre de 2026

sábado 17 de octubre de 2026 Horario: 21:10 horas

21:10 horas Estadio: Banorte, Ciudad de México

¿Qué canal transmite Cruz Azul vs Juárez EN VIVO?

La transmisión estará disponible tanto en televisión como en plataformas digitales. Estas son las opciones anunciadas para ver el Cruz Azul vs FC Juárez en vivo:

Televisión abierta: Canal 5.

Canal 5. Televisión de paga: TUDN.

TUDN. Streaming: ViX Premium y Layvtime, a través de YouTube.

¿Cómo llegan Cruz Azul y FC Juárez a la Jornada 12?

Cruz Azul llega ubicado en el séptimo lugar de la clasificación, con 17 puntos después de 11 partidos. El equipo dirigido por Joel Huiqui busca recuperar la regularidad y dejar atrás una serie de resultados que le ha impedido escalar posiciones.

La Máquina tiene argumentos para competir, pero necesita convertir sus oportunidades en victorias si quiere mantenerse firme en la zona de clasificación. Jugar en casa representa una oportunidad para recuperar confianza ante su afición.

Del otro lado, la situación del FC Juárez es mucho más complicada. Los Bravos ocupan el último lugar de la tabla, con apenas cuatro puntos, producto de una campaña en la que han sufrido nueve derrotas, además de registrar un empate y una victoria.

El conjunto fronterizo necesita reaccionar cuanto antes. Una sorpresa en la capital podría representar un impulso importante para un equipo que busca dejar atrás sus dificultades y cambiar la dinámica del torneo.