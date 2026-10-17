Emma Coronel debuta como creadora de contenido Así fue su primer video en YouTube (@emma.coronel.official)

Después de que la modelo estadounidense cumpliera con su periodo de libertad condicional y declarara que ya es “libre internacionalmente”, Emma Coronel ha decidido abrir su canal de YouTube y actualmente ya cuenta con 1.86 K suscriptores con tan solo seis videos en su canal.

Anteriormente, estuvo en tendencia, ya que sus cuentas de TikTok fueron bloqueadas, por lo que la ahora también creadora de contenido informó a sus seguidores que un juez había decidido que su proceso concluyera un año antes de lo previsto, debido a una investigación que resultó a favor de ella.

¿Cómo fue el primer video de Emma Coronel?

Su canal de YouTube se llama Emma Coronel (@CoronelShow) y ya cuenta con 20 videos subidos (14 cortos y 6 videos largos); su debut como youtuber fue el 5 de octubre al lado del creador de contenido Devis Flow, en el que realizan un reto de escalada.

No obstante, el 16 de octubre subió un video titulado “Emma Coronel y Las Rancheritas Adivinan Bebidas Sorpresa”, en el que empezaba diciendo que ese era su primer contenido en YouTube, por lo que se cree que era el que tenía planeado su inicio en la plataforma.

En dicho video, se ve a la modelo estar caracterizada con disfraz para Halloween con sus compañeras para este proyecto, que prueban distintas bebidas y tratan de adivinar qué son. El demás contenido que ha subido a la plataforma es de una índole similar, es decir, Emma Coronel realizando distintos retos con sus “Rancheritas”, quienes fueron elegidas a través de un casting.

¿Cuál ha sido la reacción en redes sociales ante el nuevo video de Emma Corone?

En los comentarios de sus distintos videos, se puede observar que ha sido apoyada por sus seguidores, quienes comentan que es muy gracioso su contenido e incluso han llegado a decir que: “Amo esta nueva versión de Emma”.

La mayoría de los videos cuentan con comentarios apoyando su contenido y deseando ver más sobre esta nueva faceta como creadora de contenido. Aunque también en otras redes sociales ha sido criticada por su relación con “El Chapo” Guzmán.