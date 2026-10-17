León vs América: horario, canal y dónde ver EN VIVO la Jornada 12 de la Liga MX 2026

La pelea por los primeros lugares del futbol mexicano tendrá una prueba importante este sábado. León y América se enfrentan en la Jornada 12 del Apertura 2026, en un partido que promete emociones y en el que ambos equipos tienen motivos para buscar la victoria.

Las Águilas llegan con la misión de defender el liderato, mientras que los Esmeraldas quieren aprovechar su condición de locales para acercarse a la cima. Con apenas tres puntos de diferencia entre ambos clubes, el resultado podría modificar el panorama de la clasificación.

Si quieres seguir el encuentro, en La Crónica de Hoy te contamos a qué hora juega León contra América, dónde ver la transmisión en vivo y qué necesitas saber antes del silbatazo inicial.

¿A qué hora juega León vs América hoy?

El partido entre León y América se disputará este sábado 17 de octubre de 2026, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El escenario será el Estadio León, también conocido como Nou Camp, donde La Fiera buscará hacer valer su localía frente a uno de los equipos protagonistas del torneo.

Estos son los datos principales del encuentro:

Partido: León vs América

León vs América Fecha: sábado 17 de octubre de 2026

sábado 17 de octubre de 2026 Horario: 19:00 horas

19:00 horas Estadio: León, Guanajuato

¿Qué canal transmite León vs América EN VIVO?

El encuentro entre León y América se podrá ver en México a través de FOX One, de acuerdo con la programación anunciada.

Para acceder al partido por internet, será necesario revisar las condiciones de suscripción y disponibilidad de la plataforma. También conviene consultar la programación oficial antes del encuentro, por si se presentan cambios.

¿Cómo llegan León y América al partido de la Jornada 12?

El América afronta el encuentro como líder de la clasificación, con 21 puntos, y buscará sumar una nueva victoria para conservar su posición.

Sin embargo, León suma 18 puntos y se mantiene en la pelea por los primeros puestos. Jugar en casa representa una oportunidad para recortar la diferencia con las Águilas y demostrar que tiene con qué competir por los primeros lugares.

León busca aprovechar su localía ante las Águilas

El conjunto guanajuatense llega con el objetivo de mantener su fortaleza como local y complicarle el juego a un rival que necesita resultados para sostenerse en la cima.

Del lado americanista, la prioridad será encontrar espacios, generar oportunidades y evitar errores que puedan costarle puntos en un juego exigente.