Exatlón México 2026 ¿Quién será eliminado el domingo 18 de octubre? (Exatlón México)

Esta semana los hombres están en peligro de dejar la competencia en el Duelo de Eliminación, por lo que, tras una difícil jornada semanal, los atletas se han esforzado por ganar las Supervivencias y hasta el momento la balanza está a favor de los Azules. Conoce quién será el eliminado este domingo 18 de octubre hoy en Exatlón México.

¿Quién sale de Exatlón México este domingo 18 de octubre?

La semana ha finalizado con los Rojos acumulando victorias, aunque no ha sido una jornada fácil para ninguno de los equipos, ya que los conflictos entre los miembros del mismo bando han ido en aumento durante la semana. Sin embargo, como se ha visto el desempeño de los Azules en los últimos Duelos de Eliminación, un integrante zafiro podría ser quien abandone la competencia este domingo.

Aunque los Azules han perdido la mayoría de las competencias de esta semana, se aseguraron de ganar La Supervivencia I y III; en consecuencia, los Rojos tienen a dos hombres en el Duelo de Eliminación, además de Aristeo, quien es el primer y único confirmado al perder en la Zona de Peligro, por lo que está en riesgo de dejar la competencia este domingo.

De acuerdo a los resultados de la semana, quienes están en peligro de ser eliminados son tres integrantes del equipo Rojo (entre ellos Aristeo), un atleta del equipo Azul y un atleta que se confirmará momentos antes de la competencia.

Cabe recalcar que todos son rumores y cualquier cosa puede pasar durante el Domingo de Eliminación, por lo que se recomienda que se siga la transmisión en vivo de Exatlón México.

Horario y dónde ver en vivo la eliminación de Exatlón México este 18 de octubre

El capítulo de Exatlón México 2026 del Duelo de Eliminación de este domingo 18 de octubre, donde se sabrá quién abandonará la competencia esta semana, será transmitido en horario habitual a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Su transmisión en vivo se podrá ver en televisión por el canal de Azteca UNO y en la página web de TV Azteca. A su vez, Exatlón México también se podrá disfrutar en vivo, a través de la plataforma de streaming Disney+.