Apu volvió a aparecer y hablar en Los Simpson: ¿Por qué lo habían “borrado” y quién es su nueva voz?

Sunil Malhotra será la nueva voz de Apu Tras casi una década sin aparecer por señalamientos de prejuicios raciales, el personaje Apu Nahasapeemapetilon vuelve a Los Simpson con nueva voz.

Han pasado casi diez años desde la última vez que Apu Nahasapeemapetilon, el popular personaje de Los Simpson —caracterizado por ser gerente del comercio Kwik-E-Mart— apareció en la serie animada con un diálogo, antes de que el actor original en inglés, Hank Azaria, dejara el papel por acusaciones de promover estereotipos raciales.

A partir de entonces, Apu se convirtió en un personaje de fondo que no volvió a tener línea ni participación activa en los acontecimientos de la serie estadounidense. Sin embargo, el largo silencio del personaje llegó a su fin en el último episodio especial de Halloween, ya que la nueva voz estará a cargo del actor Sunil Malhotra, de ascendencia india, y permitirá a Los Simpson continuar haciendo uso del personaje desde una postura que promueva la inclusión y la representación digna.

El “borrado” de Apu en Los Simpson: ¿cuándo y por qué sucedió?

En septiembre de 2017, el comediante indio-estadounidense Hari Kondabolu estrenó el documental “The Problem with Apu (El Problema con Apu)” para exponer que el personaje de Los Simpson se creó basado en prejuicios raciales y señalar que, después de más de veinte temporadas, la serie no evolucionó para adaptar al personaje a la sociedad actual.

Ante la controversia que el documental generó, también apoyada por una serie de señalamientos a los estereotipos raciales mostrados en Apu a lo largo de los años, el productor indio Adi Shankar propuso un concurso de guiones para “reinventar” al personaje y mantener su participación en la serie desde una representación respetuosa, no obstante, Fox decidió detener los diálogos de Apu y mantenerlo —por casi una década— en silencio.

“No es un paso adelante o un paso atrás, es sólo un paso a un lado”, lamentó Shankar en aquel entonces.

Por su parte, el actor Hank Azaria, quien originalmente daba voz al personaje en inglés, compartió en el podcast de Dax Shepherds Armchair Expert que el documental de Kondabolu le hizo cuestionarse sobre su continuidad en el papel que interpretó por años, expresando que “a pesar de que el personaje se creó sin mala intención, no significa que no haya consecuencias negativas reales”.

Azaria confesó que “una parte de él” sentía la necesidad de acercarse a la comunidad india en Estados Unidos y pedir disculpas personalmente por haber “colaborado en la difusión mundial de estereotipos”.

El último episodio de Azaria como Apu, siendo también el último en el que el dibujo tuvo un diálogo en la serie, fue Los Serfson, episodio uno de la temporada 29 emitido el 1º de octubre de 2017; a partir de entonces, Apu no volvió a tener líneas en Los Simpson y se mantuvo como un personaje que ocasionalmente tenía apariciones de fondo.

Sunil Malhotra será la nueva voz de Apu en Los Simpson a partir de este 2026

Apu Nahasapeemapetilon volvió a hablar en Los Simpson después de nueve años sin diálogos, teniendo su debut con una nueva voz este domingo 18 de octubre de 2026 en el episodio especial de Halloween The Revengening, correspondiente a la temporada 38.

“Cuando me llamó mi agente, supe de inmediato para qué papel sería, y mi estómago se hundió, pero también tenía curiosidad: ¿la mesa de guionistas es distinta hoy?, ¿podrían traerlo de vuelta disculpándose?”, expresó el actor que asumió la voz de Apu a partir de este año, Sunil Malhotra.

Malhotra es un actor y especialista de la actuación de voz con trayectoria en animación y videojuegos, incluyendo apariciones en televisión. Entre sus trabajos, destacan La Leyenda de Korra, La Leyenda de Vox Machina y Star Wars: Tales of the Jedi, reconocido también por su participación en la populas Grey’s Anatomy.

Antes de aceptar, Malhotra —de ascendencia india— conversó con el productor ejecutivo Matt Selman y el coproductor ejecutivo Cesar Mazariegos para conocer cómo abordarían la representación cultural de Apu, posteriormente describiendo el proceso como una oportunidad para recuperar el personaje de una manera más respetuosa, “una reivindicación”.

“La intolerancia y el racismo siguen siendo un problema increíble y es bueno finalmente buscar más igualdad y representación”, dijo Matt Groening, dibujante y creador de Los Simpson, quien admitió que sus personajes requerían un cambio y los ha estudiado para poder reinventarlos.

¿Cómo fue el regreso de Apu en Los Simpson?

En The Revengening, emitido el día de ayer, los guionistas incorporaron la prolongada ausencia del personaje a la propia historia.

Apu is officially back!!!! https://t.co/25FBva9J9i — Out of Context Simpsons Treehouse of Horror 🎃 (@OOCCouchGags) October 19, 2026

Apu aparece como una figura misteriosa que busca vengarse de los habitantes de Springfield por haberlo abandonado y actuar como si nunca hubiera existido. La trama explica que, tras sobrevivir numerosos peligros, terminó en una isla donde se acumula la basura olvidada de la ciudad, hasta que decide regresar.

Junto a la incorporación de Malhontra como la nueva voz de Apu, el episodio también presenta a Janina Gavankar como la nueva intérprete de Manjula, esposa del personaje.