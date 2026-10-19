Colección Halloween de Starbucks en México fecha de lanzamiento, precios y cómo comprarlas

La temporada de Halloween es algo que no puede faltar en las colecciones de Starbucks. Para los coleccionistas y amantes del café de la icónica marca de la sirena, este año no será la excepción ni pasará desapercibido para quienes buscan adornar sus vitrinas, alacenas y repisas con esta espeluznante entrega.

¿Qué productos coleccionables integran la colección de Halloween?

Con la llegada de la época más aterradora del año, la marca sorprende a sus seguidores con una variedad de artículos decorativos y funcionales:

Termo negro de acero acordeón (591 ml): Diseño de acero en forma de acordeón con capacidad de 591 ml.

Diseño de acero en forma de acordeón con capacidad de 591 ml. Termo murciélagos (473 ml): Termo de acero con fondo naranja y siluetas de murciélagos negros volando, logrando un contraste ideal de temporada.

Termo de acero con fondo naranja y siluetas de murciélagos negros volando, logrando un contraste ideal de temporada. Vaso de helma con telaraña (473 ml): Vaso negro de acero con tapa de plástico, decorado con un diseño de telaraña y un colgante en forma de araña.

Vaso negro de acero con tapa de plástico, decorado con un diseño de telaraña y un colgante en forma de araña. Vaso fantasma de acrílico (473 ml): Modelo transparente y blanco con el rostro de un fantasma sorprendido y una falda de tela alrededor de la base.

Modelo transparente y blanco con el rostro de un fantasma sorprendido y una falda de tela alrededor de la base. Taza fantasma feliz (414 ml - 441 ml): Taza sencilla de cerámica blanca con la figura y rostro de un fantasma feliz.

Taza sencilla de cerámica blanca con la figura y rostro de un fantasma feliz. Tumbler de gato negro (591 ml): Tumbler de acero con la base ilustrada con un gato espeluznante y detalles de ojos en la parte superior que brillan en la oscuridad.

Tumbler de acero con la base ilustrada con un gato espeluznante y detalles de ojos en la parte superior que brillan en la oscuridad. Galletero de gato negro (1.6 litros): Galletero grande de cerámica color negro con la figura de un gato a un costado.

¿Cuáles son los precios de los artículos de Halloween en Starbucks?

Los precios oficiales de venta al público para cada una de las piezas quedan de la siguiente manera:

Taza sencilla fantasma blanco feliz: $429 pesos

$429 pesos Vaso fantasma de acrílico: $399 pesos

$399 pesos Termo negro de acero acordeón: $669 pesos

$669 pesos Vaso de helma / telaraña con colgante de araña: $669 pesos

$669 pesos Termo murciélagos color naranja: $679 pesos

$679 pesos Tumbler de gato negro (brilla en la oscuridad): $749 pesos

$749 pesos Galletero de cerámica gato negro: $999 pesos

¿Cuándo estará disponible y cómo se pueden adquirir?

Los artículos coleccionables de la nueva serie de Halloween están disponibles en sucursales a nivel nacional a partir de este lunes 19 de octubre de 2026.

A diferencia de otros lanzamientos exclusivos, las piezas se venderán de forma general para todos los clientes en mostrador, sin la necesidad de contar con cupones ni membresías especiales de Starbucks.