¿César Bono pierde un ojo tras someterse a cirugía? Comunicado oficial sobre el estado de salud del actor

César Bono. CIUDAD DE MÉXICO, 12OCTUBRE2026.- César Bono celebra acompañado de los padrinos Susana Moscatel y Héctor Suárez Gomís, los 25 años de las presentaciones de la obra Defendiendo al Cavernícola, que ahora se encuentra en cartelera en el Nuevo Teatro Libanés. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

El reconocido actor y comediante mexicano César Bono estuvo en medio de la especulación debido a una supuesta cirugía en la que habría perdido el ojo. Esto luego de que el conductor Gustavo Adolfo Infante comunicara sobre el estado de salud del actor este lunes 19 de octubre.

Horas después, Leonardo Bono, hijo del actor y humorista, desmintió la noticia y explicó que la situación de su padre es estable, a la vez que él se encuentra bien de salud y que en realidad no perdió un ojo, sino que esa fue información no verificada que dio Infante.

¿Qué le pasó a César Bono y por qué se dijo que perdió el ojo izquierdo?

De acuerdo con la información difundida por Gustavo Adolfo Infante, César Bono fue intervenido quirúrgicamente el pasado viernes 16 de octubre, después de que los especialistas detectaran un tumor en su ojo izquierdo que requería ser retirado, sin embargo, durante la operación los doctores tuvieron que extirparle también el ojo.

El periodista explicó que la situación fue delicada debido a las características del tumor, del cual aún se evalúa la posibilidad de que la lesión sea cancerosa. Sin embargo, esta información ya ha sido refutada por el hijo del actor por medio de sus redes sociales, en donde agradeció la preocupación de sus seguidores.

Comunicado de Leonardo Bono, hijo de César Bono. Luego de las especulaciones alrededor del estado de salud del actor y comediante, su hijo, Leonardo, salió a hablar sobre el tema desmintiendo toda información falsa.

“Muchas gracias a todos los que me han escrito preocupados por mi papá.

Quiero aclarar que la información que está circulando es falsa. Mi papá está bien y no ha perdido un ojo.

Lamentablemente, Gustavo Adolfo Infante difundió esta información sin verificarla y, posteriormente, otros medios retomaron la nota, provocando preocupación innecesaria entre quienes nos conocen y nos quieren.

Gracias de corazón por sus mensajes y por estar al pendiente de mi familia”.

Escribió Leonardo Bono, hijo de César Bono en su cuenta de Instagram.

¿Qué otros problemas de salud ha enfrentado César Bono?

La noticia falsa de la pérdida del ojo de César Bono hubiese sido un nuevo episodio médico para el actor, pues desde 2018 ha enfrentado distintas complicaciones que han afectado su movilidad y lo han obligado a someterse a tratamientos y rehabilitación.

Uno de los acontecimientos más delicados ocurrió en 2018, cuando el actor sufrió ocho infartos cerebrales durante una misma noche, situación que le provocó secuelas permanentes en la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo.

Entre sus principales antecedentes médicos se encuentran:

2018: sufrió ocho infartos cerebrales que le ocasionaron dificultades para mover el brazo y la pierna izquierdos.

sufrió ocho infartos cerebrales que le ocasionaron dificultades para mover el brazo y la pierna izquierdos. 2022: fue hospitalizado por una hemorragia gastrointestinal relacionada con una úlcera, por la que requirió atención quirúrgica.

fue hospitalizado por una hemorragia gastrointestinal relacionada con una úlcera, por la que requirió atención quirúrgica. 2025: reveló que había perdido la movilidad de su mano izquierda como consecuencia de las secuelas neurológicas.

reveló que había perdido la movilidad de su mano izquierda como consecuencia de las secuelas neurológicas. Enero de 2026: informó que había sufrido una caída en su domicilio que le ocasionó la fractura de dos costillas.

A pesar de estas complicaciones, el actor ha mantenido su presencia en el entretenimiento mexicano, especialmente por su interpretación de Frankie Rivers en la serie Vecinos, así como por su trabajo teatral en Defendiendo al cavernícola y su participación como la voz de Mate en el doblaje latinoamericano de Cars.