¿Laura Bozzo sigue hospitalizada? Lo que se sabe de su estado de salud al momento (Iván Stephens/Pexels)

La conductora peruana, Laura Bozzo, continúa hospitalizada en el Hospital General de Acapulco “El Quemado” debido a una úlcera perforada y sepsis abdominal desde el pasado martes 13 de octubre en Acapulco, Guerrero. De acuerdo con información del medio ‘Venga la alegría’, el estado de salud de Bozzo habría sufrido complicaciones.

Aarón Guerrero, asistente personal de Laura y quien se ha encontrado a su lado en todo momento, informó que ella se encuentra grave, pero estable.

¿Cuál es el estado actual de salud de Laura Bozzo?

Según un reporte médico que compartió ‘Venga la alegría’, Laura habría presentado varias complicaciones en su estado de salud como: peritonitis, choque séptico, neumonía, colapso de pulmón izquierdo, lesiones en las paredes de los bronquios, hipertensión pulmonar, agrandamientos del corazón, quistes en riñón e hígado.

Además de sufrir complicaciones respiratorias que llevaron a la intubación y ventilación mecánica de Bozzo.

Declaraciones de Aarón Guerrero

Este lunes 19 de octubre, Aarón salió a compartir información sobre el estado de salud de la Señorita Laura ante especulaciones. La cirugía abierta para cerrar la úlcera y limpiar la cavidad abdominal salió con éxito y se mantiene bajo observación; actualmente se encuentra evolucionando y menos sedada, no obstante, debido a que no se trata de una cirugía menor puede sufrir alguna recaída.

Añadiendo que no han existido tratos preferenciales en el hospital, así como la han atendido a ella, han atendido a todas las personas que han llegado de emergencia; hasta el momento no existe una razón para que sea traslada a otra institución ya que ha sido atendido de la mejor manera con el mejor equipo de alta tecnología.

Asimismo, informó que las hijas de Laura Bozzo, Victoria y Alejandra, agradecen todo el apoyo que han recibido y las oraciones, destacando que lo importante ahora es la salud de su madre.