Exatlón México 2026: ¿Quién gana La Villa 360 hoy 19 de octubre? (@exatlonmx)

Arranca la novena semana de Exatlón México temporada 10 con la competición por las comodidades de La Villa 360, esto tras la salida de un jugador del equipo Celeste.

Los Rojos se posicionan como favoritos después de una semana llena de victorias. El equipo Azul no ha logrado ganar La Villa 360 desde el 1 de octubre.

¿Quién ganará La Villa 360 en el inicio de la semana 9 de Exatlón México?

Durante la anterior semana en la competición de deportes, los Rojos lograron encabezar la lista de victorias en los duelos, entre ellos, La Villa 360, la cual les ha otorgado comodidades que les permite tener una mayor ventaja en los duelos ante el equipo Azul, ya que tienen mejor alimentación y descanso entre competiciones.

Igualmente, los Azules enfrentan la pérdida consecutiva de 2 competidores, lo que podría descolocar al equipo y otorgar cierta desventaja en su concentración. No obstante, también podría funcionar como una motivación para salir victoriosos en el duelo.

La predicción de ganadores para La Villa 360 de hoy está basada en los antecedente de cada equipo, por lo que no hay ningún resultado confirmado.

Jugador eliminado en la semana 10 de Exatlón México 2026

Tras el duelo de eliminación del domingo 18 de octubre, Hugo Espinoza, competidor del equipo Azul, quedó fuera tras un duelo en zona de peligro con Aristeo Cazares. Hugo se convierte el competidor número 9 en abandonar la competición y el número 6 de los Azules.

Esta semana, está previsto que una jugadora se convierta en la décima eliminada de Exatlón México 2026.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón hoy lunes 19 de octubre?

Para ver el duelo por La Villa 360 hoy 19 de octubre es a las 18:30 horas, estará disponible a través de la plataforma de Disney+, además de la página web de tv Azteca y en el canal de televisión abierta de Azteca Uno.

Igualmente, las repeticiones de programas anteriores están disponibles en el canal de YouTube de Exatlón México.