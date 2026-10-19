César Bono pierde un ojo tras someterse a cirugía: ¿Qué le pasó al actor?

César Bono. CIUDAD DE MÉXICO, 12OCTUBRE2026.- César Bono celebra acompañado de los padrinos Susana Moscatel y Héctor Suárez Gomís, los 25 años de las presentaciones de la obra Defendiendo al Cavernícola, que ahora se encuentra en cartelera en el Nuevo Teatro Libanés. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

El reconocido actor y comediante mexicano César Bono perdió el ojo izquierdo después de someterse a una intervención quirúrgica para retirarle un tumor. La noticia fue revelada este lunes 19 de octubre, día en que el intérprete cumplió 76 años, por el periodista Gustavo Adolfo Infante quien explicó que la operación se realizó tres días antes y que los médicos tuvieron que extirpar tanto el tumor como el ojo afectado.

¿Qué le pasó a César Bono y por qué perdió el ojo izquierdo?

De acuerdo con la información difundida por Gustavo Adolfo Infante, César Bono fue intervenido quirúrgicamente el pasado viernes 16 de octubre, después de que los especialistas detectaran un tumor en su ojo izquierdo que requería ser retirado.

Sin embargo, durante la intervención los médicos también tuvieron que extirpar el órgano afectado, por lo que el protagonista de Defendiendo al cavernícola perdió definitivamente el ojo izquierdo.

El periodista explicó que la situación fue delicada debido a las características del tumor. Aún se evalúa la posibilidad de que la lesión sea cancerosa, pues hasta el momento todavía se esperan los resultados de los estudios realizados después de la cirugía.

¿Qué otros problemas de salud ha enfrentado César Bono?

La pérdida del ojo izquierdo representa un nuevo episodio médico para César Bono, quien durante los últimos años ha enfrentado distintas complicaciones que han afectado su movilidad y lo han obligado a someterse a tratamientos y rehabilitación.

Uno de los acontecimientos más delicados ocurrió en 2018, cuando el actor sufrió ocho infartos cerebrales durante una misma noche, situación que le provocó secuelas permanentes en la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo.

Entre sus principales antecedentes médicos se encuentran:

2018: sufrió ocho infartos cerebrales que le ocasionaron dificultades para mover el brazo y la pierna izquierdos.

sufrió ocho infartos cerebrales que le ocasionaron dificultades para mover el brazo y la pierna izquierdos. 2022: fue hospitalizado por una hemorragia gastrointestinal relacionada con una úlcera, por la que requirió atención quirúrgica.

fue hospitalizado por una hemorragia gastrointestinal relacionada con una úlcera, por la que requirió atención quirúrgica. 2025: reveló que había perdido la movilidad de su mano izquierda como consecuencia de las secuelas neurológicas.

reveló que había perdido la movilidad de su mano izquierda como consecuencia de las secuelas neurológicas. Enero de 2026: informó que había sufrido una caída en su domicilio que le ocasionó la fractura de dos costillas.

informó que había sufrido una caída en su domicilio que le ocasionó la fractura de dos costillas. Octubre de 2026: fue sometido a una cirugía en la que le extirparon el ojo izquierdo debido a un tumor cuya naturaleza todavía está por determinarse.

A pesar de estas complicaciones, el actor ha mantenido su presencia en el entretenimiento mexicano, especialmente por su interpretación de Frankie Rivers en la serie Vecinos, así como por su trabajo teatral en Defendiendo al cavernícola y su participación como la voz de Mate en el doblaje latinoamericano de Cars.