Día mundial de la lucha contra el cáncer de mama se conmemora este lunes 19 de octubre: ¿Cuáles son las cifras de México?

Día mundial de la lucha contra el cáncer de mama ¿Cuáles son las cifras de México? (Pexels)

El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una fecha establecida en 1988 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de esta enfermedad.

La jornada busca promover que más personas accedan a diagnósticos y tratamientos oportunos, recordando que identificar el cáncer en sus primeras etapas mejora las posibilidades y reduce el riesgo de complicaciones.

¿A qué edad se debe realizar la autoexploración y la mastografía en México?

De acuerdo con el Protocolo Nacional de Atención Médica (PORNAM) del Consejo de Salubridad General, el calendario de revisión clínica preventivo establece tres etapas fundamentales:

A partir de los 20 años: Se recomienda realizar la autoexploración mamaria mensual.

Se recomienda realizar la autoexploración mamaria mensual. A partir de los 25 años: Se aconseja acudir a un examen clínico mamario anual realizado por personal de salud.

Se aconseja acudir a un examen clínico mamario anual realizado por personal de salud. A partir de los 40 años: Se debe realizar el tamizaje mediante mastografía digital (con o sin tomosíntesis) para la detección oportuna en mujeres sin síntomas.

En el caso de pacientes con riesgo elevado debido a antecedentes genéticos o familiares, las guías médicas aconsejan iniciar la vigilancia a una edad más temprana y complementar los estudios con una resonancia magnética.

¿Cuántas mujeres fallecen por cáncer de mama en México? Cifras del INEGI

De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2024 se registraron 8 mil 451 defunciones por cáncer de mama en México, de las cuales el 99.2% correspondió a mujeres. Asimismo, la tasa de mortalidad nacional se ubicó en 18.7 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años y más.

El organismo también reporta marcadas diferencias entre los estados del país. Chihuahua presentó la tasa de mortalidad más elevada con 27.6 defunciones por cada 100 mil mujeres, seguida por Baja California Sur con una tasa de 24.0.

Por grupos de edad, las mujeres de entre 50 y 59 años concentraron la mayor cantidad de fallecimientos, sumando 2 mil 121 casos en ese periodo.

Hábitos y recomendaciones para reducir el riesgo de cáncer de mama

Aunque existen factores no modificables, las autoridades de salud recomiendan adoptar hábitos saludables que ayudan a disminuir los factores de riesgo asociados al desarrollo del cáncer de mama: