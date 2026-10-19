Martes de Frescura Walmart vs Martimiércoles Chedraui: Comparativa de ofertas 20 y 21 de octubre

Ofertas en Walmart y Chedraui Los mejores descuentos en frutas y verduras (Crónica Digital)

Martes de Frescura Walmart y Martimiércoles de Chedraui suman otra semana con ofertas en frutas y verduras para este 20 y 21 de octubre. A continuación, te presentamos una comparativa de precios entre ambas cadenas comerciales.

Chedraui vs. Walmart: Mejores ofertas en verduras

El jitomate Saladet en Martes de Frescura se ofrece en 27 pesos por kilo, frente a los 34.90 pesos de su competencia.

La cebolla blanca también resulta más económica en Chedraui, donde cuesta 64.80 pesos por kilo. En Walmart, el precio alcanza los 69 pesos.

En zanahoria fresca, la cadena estadounidense registra un precio de 15 pesos por kilo, mientras que en la tienda mexicana se vende en 17.50 pesos.

El pimiento verde presenta una de las diferencias más amplias de la comparativa. Chedraui lo vende en 39.90 pesos por kilo, mientras Walmart alcanza los 75 pesos.

La papa blanca, en cambio, cuesta 47 pesos por kilo en Walmart y 49.90 pesos en Chedraui. En chile poblano, Martimiércoles lo ofrece el kilo en 64.80 pesos, frente a los 59 pesos de su principal competencia.

En champiñón, ambas cadenas coinciden en el precio de 110 pesos por kilo.

La lechuga romana cuesta 24.80 pesos por pieza en la cadena mexicana y 26 pesos en Martes de frescura.

Chedraui vs. Walmart: Mejores ofertas en frutas

El plátano Chiapas se vende en 18 pesos por kilo en Walmart, frente a los 26.90 pesos de Chedraui.

La piña miel cuesta 30 pesos por kilo en Martes de Frescura y 32.90 pesos en Martimiércoles. En sandía roja, la primera cadena también tiene el menor precio, con 20 pesos por kilo, mientras su competencia la ofrece en 23.90 pesos.

La papaya Maradol registra precios muy similares. En promedio ambas cadenas la ofrecen en $40.00.

En guayaba, Chedraui registra el menor precio, con 59.90 pesos por kilo, frente a los 62 pesos de de su competencia.

La manzana Gala presenta una buena oferta en Martimiércoles, en donde se vende en 37.79 pesos por kilo y Walmart en 54 pesos.

En melón chino, la diferencia es de 1.10 pesos, en promedio se vende en 35 pesos. Para el aguacate Hass, sin embargo, Walmart tiene una ventaja mucho mayor, con un precio de 42 pesos por kilo, frente a los 58.90 pesos de su competencia.

Toma en cuenta que los precios de las verduras y frutas pueden variar en las cadenas comerciales sin previo aviso.