MINISO: ¿Cómo se transforma su modelo de retail en México a través de tiendas inmersivas?

MINISO La empresa anunció el inicio de una nueva era orientada a redefinir la experiencia de compra en el país. (MINISO)

MINISO es una de las tiendas con mayor auge en el país, apenas celebró sus primeros diez años en México presentando la ruta estratégica que guiará el crecimiento de la compañía durante los próximos tres a cinco años.

¿Cómo transforma MINISO su modelo de retail en México?

Durante el anuncio, Ye Guofu, Fundador y CEO Global de MINISO, destacó a México como el mercado insignia de innovación, conexión con el consumidor y excelencia operativa para la firma fuera de Asia.

En este escenario, la empresa anunció el inicio de una nueva era orientada a redefinir la experiencia de compra en el país, evolucionando su propuesta de retail hacia formatos de mayor escala, diseño inmersivo y una mayor interacción con el consumidor.

“Cumplir diez años en México representa la consolidación de una plataforma de negocio sólida y el punto de partida hacia una etapa de innovación. Nuestra primera década se enfocó en lograr una cobertura nacional sin precedentes y conectar con una grandiosa comunidad de MinisoLovers; hoy, nos preparamos para redefinir el retail en el país impulsando formatos inmersivos que transformen la visita a la tienda en una experiencia memorable, al tiempo que fortalecemos el desarrollo de IP propias como YOYO “, destacó Eduardo Tishman, CEO de MINISO en México.

Esta fase de madurez corporativa se apoya en una trayectoria que comenzó a finales de 2016 con dos tiendas en Galerías Coapa y Multiplaza Aragón, y que hoy supera las 200 tiendas en los 32 estados de la República.

A nivel grupo, la operación alcanza más de 500 tiendas en 9 países, con una red de más de 5 mil empleos directos y sostiene un modelo logístico de alta eficiencia capaz de incorporar 500 lanzamientos mensuales de productos.

¿Cuáles son los conceptos de venta de MINISO?

Como pilar central de esta nueva era, la compañía evoluciona la arquitectura de sus puntos de venta estructurando en tres conceptos claramente diferenciados:

MINISO Standard: La propuesta tradicional de la marca, enfocada en conveniencia, diseño y una relación precio-calidad altamente competitiva.

MINISO Friends: Formato inmersivo y experiencial (de 800m² a 1,200 m²) en ubicaciones estratégicas, con conceptos futuristas, elementos visuales de alto impacto y una oferta donde los personajes y licencias representan la mayor parte del catálogo.

MINISO Land (su visión a futuro): Proyectado como el destino insignia de gran formato (de 1,500 m² a 2,000m²), concebido como un espacio de entretenimiento inmersivo para el fandom y grandes marcas.

A la par de la transformación de sus espacios físicos, la empresa consolida su modelo comercial a través de la estrategia IP+, un esquema que potencia su portafolio de licencias internacionales (como Sanrio,Disney, Chiikawa, Ositos Cariñositos y BT21) al integrarlas y complementarlas con el desarrollo e IP propia como YOYO.

Este crecimiento continuo ha sido impulsado por la lealtad de la comunidad MinisoLover y el fortalecimiento de canales como su programa MinisoLove, los cuales permiten mantener una conexión cercana con el consumidor y entender sus hábitos de consumo.

Con una estructura omnicanal sólida y una clara visión de liderazgo, MINISO reafirma su compromiso con el mercado mexicano, lista para seguir construyendo el futuro del retail en la región mediante espacios, productos y experiencias que inspiren a sus consumidores.

MINISO celebra 10 años en México con más de 200 tiendas en los 32 estados, mientras que a nivel grupo consolida más de 500 tiendas en 9 países, más de 5 mil empleos directos y una rotación de 500 lanzamientos mensuales.

La nueva era de la marca apuesta por la diversificación de conceptos con MINISO Friends, la visión a futuro de MINISO Land y la estrategia IP+ que fortalece su ecosistema de licencias globales, con marcas de la casa como YOYO.