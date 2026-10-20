El artista Javier Azócar, más conocido como Luma’s, pasó de competir a juzgar en Top Chef VIP

Javier Azócar Foto: Cortesía

En Francia, un jurado de pastelería rara vez se deja impresionar por la altura de una pieza. Mira la limpieza del acabado, la coherencia entre la idea y la ejecución, lo que resiste después de horas bajo la luz de una sala de exposición. Y al final, casi siempre, corta.

Ese filtro pesa en un país con alrededor de 34.000 empresas de panadería y pastelería, según la Confederación Nacional de la Boulangerie-Pâtisserie Francesa. Ahí nadie sobresale por lo que dice de sí mismo.

Javier Azócar lleva desde 2018 pasando por esos filtros. Francés y venezolano a la vez, establecido en París, en estos años ha visto cómo su trabajo pasaba por concursos, editores, programas empresariales y televisión. Cada reconocimiento llegó por una vía distinta.

Una Venus pintada a mano

El primero fue el Salon Sugar Paris. Allí presentó una reinterpretación de El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli, pintada a mano sobre el pastel, y se llevó el primer premio de la categoría profesional Oeuvre d’art.

No era un gesto aislado. Llevar un cuadro del Renacimiento al fondant resumía lo que venía investigando desde hacía años: que el azúcar pudiera responder como un lienzo.

Ese mismo 2018, la revista especializada Cake Masters incluyó a Javier Azócar en su selección de diez diseñadores de pasteles destacados de Francia, una lista corta armada por editores del sector que tomaba en cuenta técnica, originalidad y constancia.

“Una organización externa estaba reconociendo en Francia el nivel”

La edición 2020/21 de los France Prestige Awards, que organiza Corporate LiveWire, distinguió a Luma’s Cake como The Specialist Cake Bakers of the Year en París e Isla de Francia. El programa está pensado para pequeñas y medianas empresas. Son los lectores quienes nominan; las empresas preseleccionadas deben respaldar su candidatura con pruebas de su trabajo y opiniones de clientes, y el panel decide mirando la excelencia del servicio, la calidad, la innovación, el valor, las prácticas éticas y la constancia.

El reconocimiento coincidió con otro hito técnico. En 2020 salió al mercado la línea de colorantes comestibles al agua que desarrolló con la firma española Azúcren.

“Una organización externa estaba reconociendo en Francia el nivel, la innovación y el posicionamiento de una empresa nacida de nuestra historia familiar y construida desde París con alcance internacional”, dice Javier Azócar. “Lo recibí con orgullo como franco-venezolano.”

Cinco años después, los reconocimientos cambiaron de escala.

En 2025, Cake International otorgó a Javier Azócar el premio Best Social Media Content Creator of the Year, tras un proceso de nominaciones y evaluación profesional. El jurado miró la calidad artística de lo que publica, su originalidad y lo que aporta como contenido educativo a otros profesionales del sector.

Ese mismo año, Desiguales, producción emitida por Univision, lo distinguió como Latino Ejemplar. Ahí el foco estuvo en otra parte: el logro profesional, el liderazgo, el impacto sostenido y la visibilidad que su trayectoria da a la excelencia latina fuera de sus países de origen.

¿Y cuándo le toca juzgar a él?

El 6 de agosto de 2025, Telemundo emitió el episodio 14 de la cuarta temporada de Top Chef VIP. Esa vez, Javier Azócar se sentó del lado de la mesa donde se toman las decisiones.

“Allí no estaba presentando una creación propia, sino evaluando el trabajo de terceros mediante criterios de creatividad, composición, técnica, presentación, sabores y texturas”, explica.

Cuando habla de esa jornada, apenas menciona las cámaras. Vuelve a los criterios, uno por uno, con la misma precisión con la que describe cómo se sostiene una estructura de varios pisos.

Siete años antes, en París, había sido él quien esperaba el veredicto junto a una Venus de azúcar. En ese set le tocó mirar el corte, probar y decidir.