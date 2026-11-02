La teoría del fin del mundo este 13 de noviembre: ¿Qué hay detrás de la supuesta predicción y de dónde viene?

¿Fin del Mundo 2026? Un viejo estudio señalaba que este sería el año en que la humanidad llegaría a un punto de quiebre. (Wikipedia Commons/Pexels)

Una predicción matemática apuntaba a que el fin del mundo podía ocurrir el 13 de noviembre de 2026. Conoce cómo fue hecha y por qué no es posible que se cumpla.

¿Qué dice predicción que anuncia fin del mundo este 13 de noviembre?

En un artículo publicado en la revista Science en 1960, titulado Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026 (trad. “Día del juicio, 13 de noviembre 2026 d.C.”), el profesor de cibernética austríaco-estadounidense, Heinz von Foerster, junto con dos estudiantes, indagaron a través de la demografía sobre la posible causa del fin del mundo y le pusieron una fecha estimada.

A diferencia de otras teoría del fin del mundo —que apuntan a meteoritos gigantes, una crisis climática o epidemias— esta se centró en la sobrepoblación. El estudio no detallaba o anunciaba una catástrofe concreta. Más bien, señalaba a una tendencia matemática muy estudiada durante principios y mediados del siglo XX.

El boom poblacional que experimentó el mundo tras la Segunda Guerra Mundial provocó que varios científicos analizaran con seriedad las proposiciones demográficas de Thomas Robert Mathus (1766-1836), las cuales teorizaban que la población, ante una abundancia de recursos, crecería de manera desmedida en vez de mejorar sus condiciones de vida. Esto eventualmente llevaría a que los recursos no fueran suficientes para la cantidad de personas, lo que a su vez resultaría en un colapso social causado por guerras y hambre.

El estudio del profesor Foerster no resultó del todo desatinado, y las tendencias demográficas que proyectaba resultaron relativamente acertadas durante las siguientes dos décadas. Sin embargo, desde a partir de los años noventa comenzaron a ser erróneas, pues los índices de natalidad han disminuido de manera considerable.

Hoy en día se estima que la población llegará a su pico con poco más de 10 mil millones (actualmente ronda los 8 mil millones) en el año 2080, y de ahí comenzará a reducirse. Incluso hoy en día, vemos como las tasas de natalidad han reducido más con cada año que pasa y algunos países cuentan con más personas viejas que jóvenes. En décadas recientes, por el contrario, ha surgido más especulación en torno a un colapso ocasionado por la falta de población.

Por tanto, el 13 de noviembre no es una fecha para preocuparse. A lo que sí nos lleva es a una reflexión sobre el estado actual de la población global y distribución de recursos.