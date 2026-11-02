Zelda y Google te regresan a 1998 Así puedes activar la versión del buscador de hace 28 años (Nintendo / Pexels)

Google cuenta con su propia ocarina del tiempo para teletransportarnos a su viejo modelo. Ante la esperada llegada del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para la Nintendo Switch 2, el buscador ha implementado una animación bastante curiosa para celebrar el estreno del videojuego.

Google decidió rendir homenaje al legado del título más popular de Nintendo con un easter egg lleno de nostalgia que te permite viajar en el tiempo como si fueras el mismísimo Link.

¿Cómo funciona el easter egg de Google que te hace viajar en el tiempo como Link?

Para activar este pequeño huevo de pascua, únicamente debes escribir en el buscador frases como “Zelda Ocarina of Time” u “Ocarina of Time”. Al desplegarse los resultados, en el lado inferior derecho de la pantalla se aprecia una animación de la Espada Maestra de Link.

Al hacer clic sobre el objeto, la espada se levantará en pantalla e iniciará una transición que te transportará de la interfaz actual de Google a la versión clásica de 1998.

El gesto emula el momento en el que Link blande la espada para viajar en el tiempo, regalando un guiño nostálgico para quienes vivieron los inicios de la cultura de internet y sumándose a la conversación por la semana de estreno del juego.

Search "Zelda Ocarina of Time" on Google and this is what will happen! https://t.co/mJRB50E7op — The Legend of Zelda Updates (@Zelda_Updates) November 2, 2026

¿Cuándo se estrena el remake de Ocarina of Time para Nintendo Switch 2?

Acompañado por la animación especial de Google, la esperada entrega de The Legend of Zelda: Ocarina of Time estará disponible para la consola Nintendo Switch 2 a partir de este viernes 5 de noviembre de 2026 en México, por lo que los fanáticos únicamente deberán esperar unos días para adquirir el título.