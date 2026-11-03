Exatlón México 2026, Duelo de los Enigmas ¿Quién gana hoy 3 de noviembre?

El día de hoy los atletas se enfrentarán en el regreso del Duelo de los Enigmas, el cual promete distintas sorpresas para los participantes. Además, esta semana las mujeres se encuentran en peligro de estar fuera de la competencia en el Duelo de Eliminación, por lo que se enfrentarán por la Medalla Femenil.

Aquí te contamos quién gana el Duelo de los Enigmas de este martes 3 de noviembre en Exatlón México.

¿Quién gana el Duelo de los Enigmas hoy en Exatlón México?

Debido al desempeño que han tenido los escarlatas, esta noche se espera que el equipo Rojo sea el ganador del Duelo de los Enigmas en Exatlón México. A su vez, las integrantes escarlatas se estarían perfilando como las favoritas para ganar la Medalla Femenil.

No obstante, los problemas internos son cada vez más evidentes e intensos en ambos equipos. El equipo Azul, parece no poder dejarlos de lado para ganar una competencia, puesto que volvieron a perder La Villa 360, aunque consiguieron La Ventaja de la semana.

¿Qué es el Duelo de los Enigmas?

El Duelo de las Enigmas está de regreso en Exatlón México y se trata de uno de los juegos más esperados dentro de la competencia. Durante este duelo, los equipos se enfrentan en uno de los circuitos más exigentes y eligen cajas misteriosas que contienen distintos premios o ventajas dadas por la máxima autoridad, Antonio Rosique.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 3 de noviembre?

El Duelo de los Enigmas y la Medalla Femenil de este martes 3 de noviembre se podrá observar en vivo en su horario habitual de las 18:30 horas del centro de México. Su transmisión es por televisión abierta a través del canal Azteca UNO, además de en la página web de TV Azteca.

A su vez, también se podrá disfrutar de la transmisión en vivo de Exatlón México, mediante la plataforma de streaming Disney+.