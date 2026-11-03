¿Qué es la neuromodulación? Una técnica en contra de la depresión y las adicciones

Neuromodulación Un estudio retrospectivo sobre tabaquismo, realizado con diez personas, exploró su posible utilidad en el abordaje de las adicciones. (Especial)

El cerebro humano funciona gracias a una compleja red de señales eléctricas y químicas que nos permiten recordar, aprender, sentir y tomar decisiones.

Cuando esta comunicación se altera, también pueden verse afectadas funciones esenciales para la vida cotidiana. Comprender estos procesos ha abierto nuevas líneas de investigación para explorar alternativas frente a enfermedades neurológicas y trastornos de salud mental.

¿Qué es la neuromodulación?

Entre ellas destaca la neuromodulación, un campo que estudia cómo influir en determinados circuitos cerebrales mediante estímulos físicos.

Una de sus técnicas es la estimulación magnética transcraneal, que utiliza campos magnéticos aplicados desde el exterior de la cabeza, sin necesidad de procedimientos quirúrgicos.

Aunque la estimulación magnética transcraneal convencional ya cuenta con aplicaciones clínicas establecidas para determinadas condiciones, los científicos también estudian una modalidad de baja intensidad (Li-TMS).

Su objetivo es comprender qué cambios puede producir en el funcionamiento del cerebro y si estos podrían traducirse, en el futuro, en beneficios para los pacientes.

La diferencia es relevante porque, mientras algunas formas de estimulación magnética ya se utilizan en la práctica médica, la eficacia terapéutica de Li-TMS todavía no está demostrada. Los resultados disponibles son preliminares y requieren investigaciones más amplias antes de considerar nuevas aplicaciones clínicas.

¿En dónde han aplicado la neuromodulación?

Uno de los campos explorados es el Alzheimer. Un estudio piloto publicado en 2025, con 21 participantes, observó modificaciones en las oscilaciones gamma, relacionadas con distintos procesos cognitivos.

Sin embargo, no encontró mejoras estadísticamente significativas en las capacidades cognitivas de los pacientes, por lo que sus resultados aún no permiten establecer beneficios clínicos.

En el caso de la depresión, una serie de casos publicada en 2021 analizó la aplicación de esta técnica en tres personas. Aunque aportó observaciones iniciales, el número reducido de participantes impide obtener conclusiones definitivas.

Ese mismo año, un estudio retrospectivo sobre tabaquismo, realizado con diez personas, exploró su posible utilidad en el abordaje de las adicciones, pero también dejó abierta la necesidad de realizar ensayos más amplios y controlados.

Estos antecedentes reflejan tanto el interés científico por la estimulación magnética de baja intensidad como los desafíos que enfrenta su desarrollo.

Más allá de observar cambios en la actividad cerebral, el siguiente paso consiste en determinar si estos pueden generar beneficios clínicos medibles, sostenidos y seguros.

México también participa en esta línea de investigación. Actualmente, tres ensayos clínicos con participación de instituciones académicas nacionales estudian la técnica en distintas condiciones, entre ellas el consumo de tabaco y otros padecimientos relacionados con la actividad cerebral.

Los proyectos se encuentran en etapa de reclutamiento, por lo que todavía no cuentan con resultados concluyentes.

El avance de estos trabajos dependerá de reunir evidencia mediante estudios con más participantes, metodologías controladas y seguimiento clínico.

También será importante fortalecer la colaboración entre universidades, especialistas e instituciones de salud para comprender mejor los alcances y limitaciones de esta modalidad.

Este intercambio de conocimiento forma parte de NEURORESEARCH 2026, encuentro científico virtual organizado por Actipulse los días 4 y 5 de noviembre, que reúne a especialistas nacionales e internacionales para abordar los avances y desafíos de la neuromodulación.

Si bien la estimulación magnética de baja intensidad todavía tiene preguntas importantes por resolver, su estudio contribuye a ampliar el conocimiento sobre el funcionamiento cerebral y a explorar nuevas posibilidades para la investigación médica.

El reto será transformar los hallazgos preliminares en evidencia sólida que permita determinar si, en el futuro, esta técnica puede aportar alternativas de atención para los pacientes.