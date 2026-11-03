GTA VI ¿Qué día y a qué qué hora podrá predescargarse según tu consola? (Rockstar Games)

Durante las últimas semanas no se registraron novedades sobre el lanzamiento de Grand Theft Auto VI; Rockstar Games emitió un comunicado oficial revelando la fecha, horarios y el peso definitivo de la precarga del título.

La medida permitirá a los jugadores de PlayStation 5 y Xbox Series X/S descargar el contenido con anticipación para asegurar su acceso en cuanto se habiliten los servidores.

¿Cuándo estará disponible la precarga de ‘GTA VI’ y qué pasa con las ediciones físicas?

La precarga digital del videojuego iniciará el próximo martes 10 de noviembre de 2026 para las plataformas PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Por su parte, las ediciones físicas que incluyen el código en caja estarán disponibles en tiendas a partir del 12 de noviembre, permitiendo a quienes reservaron el formato físico acudir a recoger su paquete antes del estreno.

Cabe aclarar que el acceso al juego permanecerá bloqueado hasta su fecha oficial de lanzamiento, programada para el 19 de noviembre de 2026.

¿A qué hora comenzará la precarga global en consolas?

La habilitación de la precarga para ambas plataformas se llevará a cabo de manera simultánea en todo el mundo. En el caso de PlayStation 5, el proceso se activará a partir de la medianoche local de cada región, mientras que para los usuarios de Xbox Series X/S la descarga iniciará a las 00:00 GMT.

¿Cuánto espacio en disco requerirá la instalación de ‘GTA VI’?

Para completar la precarga de GTA VI, los usuarios deberán disponer de un mínimo de 212 GB de espacio libre en el almacenamiento interno de sus consolas.

Asì que es recomedable para los jugadores revisar la capacidad de sus dispositivos con antelación para evitar interrupciones al momento de iniciar la descarga.

¿Habrá póster oficial impreso del juego?

Rockstar Games confirmó que a partir del 19 de noviembre estará disponible una versión digital e imprimible del póster oficial de la portada, acompañado por el mapa de Leonida, accesible de forma gratuita a través de su sitio web oficial.