¿Kanye West otra vez en México? Lo que se sabe del posible concierto en CDMX

Kanye West. Kanye West podría regresar a México en marzo de 2027 con un concierto en el Estadio Banorte. (Wikimedia Commons/Creative Commons)

El rapero estadounidense Kanye West, conocido artísticamente como Ye, podría regresar a México el próximo 19 de marzo de 2027, con una presentación en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, después de los conciertos que ofreció en enero de 2026.

¿Cuándo y dónde sería el próximo concierto de Kanye West en México?

Kanye West tendría programada una nueva presentación para el viernes 19 de marzo de 2027, en el Estadio Banorte, ubicado en la Ciudad de México.

El inmueble, anteriormente conocido como Estadio Azteca, sería el escenario elegido para el regreso del rapero, quien ya ofreció dos espectáculos en la capital mexicana durante 2026.

Los datos que circulan sobre el posible concierto son los siguientes:

Artista: Kanye West (Ye).

Kanye West (Ye). Fecha tentativa: viernes 19 de marzo de 2027.

viernes 19 de marzo de 2027. Recinto señalado: Estadio Banorte.

Estadio Banorte. Ubicación: Ciudad de México.

La posible presentación se daría menos de 14 meses después de sus últimos conciertos en México, realizados el 30 y 31 de enero de 2026.

¿Qué pasó con el falso concierto de Kanye West en Guadalajara?

En septiembre de 2026 comenzaron a circular publicaciones que anunciaban una presentación del rapero para el 26 de marzo de 2027 en el Estadio Akron, ubicado en Zapopan.

El evento fue promocionado mediante redes sociales y una plataforma que ofrecía registros y reservaciones de boletos, con precios difundidos que iban desde los 3 mil 125 hasta los 37 mil 500 pesos.

Sin embargo, la legitimidad del espectáculo fue cuestionada cuando Joseph Karre, ejecutivo musical vinculado profesionalmente con Kanye West, señaló públicamente que la presentación no estaba autorizada.

¿Dónde registrarse para comprar boletos de Kanye West en CDMX?

Una de las principales novedades es la circulación de una página de registro para los seguidores interesados en asistir al posible concierto.

El sitio Ye Mexico City ya había sido utilizado para organizar el prerregistro de los conciertos del rapero en enero de 2026, cuando los interesados recibieron información y códigos para acceder a la venta mediante Superboletos.

Página Ye Mexico City. Página utilizada para hacer el prerregistro a la supuesta nueva fecha anunciada para el concierto de Kanye West.

¿Cuándo fue la última vez que Kanye West se presentó en México?

Kanye West regresó a México los días 30 y 31 de enero de 2026, cuando se presentó en la Monumental Plaza de Toros México, en la alcaldía Benito Juárez.

Aquellas actuaciones marcaron su regreso al país después de más de 17 años, pues su visita anterior había ocurrido en octubre de 2008, cuando ofreció un concierto en el Palacio de los Deportes.

Durante los espectáculos de enero, Ye interpretó canciones de distintas etapas de su trayectoria, incluyendo algunos de sus mayores éxitos:

Stronger

Heartless

Power

Runaway

Flashing Lights

All of the Lights

Gold Digger

El posible concierto de marzo de 2027 representaría una nueva oportunidad para sus seguidores de presenciar al rapero en la capital mexicana, esta vez en un recinto de mayor capacidad.