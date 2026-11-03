Martes y Miércoles del Campo Soriana 3 y 4 de noviembre de 2026: las imperdibles ofertas en la huerta

Para quienes buscan cuidar la estabilidad de su cartera sin dejar de consumir alimentos nutritivos y de calidad, las jornadas de descuento en el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se perfilan como un pilar fundamental en la planificación financiera del hogar.
En esta ocasión, durante los días 3 y 4 de noviembre de 2026, la conocida campaña presenta una amplia variedad de precios rebajados en el pasillo de frutas y verduras de temporada, complementada con atractivas opciones en el mostrador de carnes y pescados.
Ofertas del frutas y verduras Martes y Miércoles del Campo Soriana
- Zanahoria: $10.50 por kilo
- Plátano Tabasco: $11.50 por kilo
- Jitomate saladet: $13.80 por kilo
- Naranja dulce: $14.90 por kilo
- Melón chino: $17.90 por kilo
- Cebolla blanca: $17.90 por kilo
- Papaya maradol: $18.90 por kilo
- Limón con semilla: $18.90 por kilo
- Papa blanca: $21.90 por kilo
- Lechuga romana: $19.90 por pieza
- Toronja sangría: $22.90 por kilo
- Chayote sin espinas: $24.90 por kilo
- Manzana red en bolsa: $26.90 por kilo
- Piña miel: $29.90 por kilo
- Guayaba: $32.90 por kilo
- Manzana golden en bolsa: $34.90 por kilo
- Aguacate Hass: $36.90 por kilo
- Tomate verde sin cáscara: $36.90 por kilo
- Brócoli: $38.90 por kilo
- Calabaza italiana: $39.90 por kilo
- Pimiento morrón verde: $54.90 por kilo
- Cilantro: $9.90 por manojo
- Perejil: $9.90 por manojo
- Espinaca: $10.50 por manojo
- Acelga: $10.50 por manojo
- Jamaica seca: $35.00 por 250 gramos
Carnes, pollos, pescados y mariscos
- Pierna de cerdo con hueso congelada: $54.90 por kilo
- Filete de bagre basa blanco: $69.90 por kilo
- Pollo entero fresco: $34.90 por kilo
- Molida de res 80/20: $79.90 por kilo
- Pulpa de cerdo en trozos: $84.50 por kilo
- Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.00 por kilo
- Milanesa de res selecta: $154.90 por kilo
- Camarón mediano sin cabeza: $199.00 por kilo
Abarrotes en descuento en el Martes y Miércoles del Campo Soriana
- Huevo blanco Precissimo (30 piezas): $74.50 por paquete
- Leche entera Soriana (1 litro): $18.50 por pieza
- Queso fresco panela La Villita (400g): $52.90 por pieza
- Salchicha de pavo Fud (500g): $44.90 por pieza
- Jamón de pavo Precissimo (1 kg): $68.00 por pieza
- Aceite vegetal Precissimo (800 ml): $29.90 por pieza
- Arroz súper extra Precissimo (900g): $19.50 por pieza
- Frijol negro Precissimo (900g): $31.00 por pieza
- Azúcar estándar Precissimo (1 kg): $34.50 por pieza
- Café soluble Nescafé Clásico (120g): $65.00 por pieza
- Mayonesa McCormick con limón (390g): $42.00 por pieza
- Pasta para sopa La Moderna (200g): $9.50 por pieza
- Puré de tomate Del Fuerte (210g): $8.50 por pieza
- Cereal Zucaritas Kellogg’s (600g): $72.00 por pieza
- Galletas Marías Gamesa (piti pack): $41.50 por pieza
- Pan de caja blanco Bimbo (grande): $48.50 por pieza
- Detergente en polvo Roma (1 kg): $39.00 por pieza
- Jabón de barra Zote blanco (400g): $24.50 por pieza
- Limpiador líquido Fabuloso Lavanda (2 litros): $46.00 por pieza
- Lavatrastes líquido Axion Limón (750 ml): $39.50 por pieza
- Papel higiénico Regio Just-1 (4 rollos): $38.00 por paquete
- Jabón de tocador Palmolive Naturals (120g): $18.50 por pieza
- Pasta dental Colgate Triple Acción (100 ml): $26.00 por pieza
- Shampoo Caprice Especialidades (750 ml): $42.50 por pieza
Claves para maximizar tus compras en Soriana
Para sacar el mayor rendimiento económico durante la campaña de Martes y Miércoles del Campo, considera aplicar las siguientes recomendaciones durante tu recorrido o pedido digital:
- Organizar la lista según prioridades: Hacer un inventario de la alacena antes de comprar evita adquisiciones duplicadas y reduce el riesgo de mermas en la refrigeradora
- Evaluar el estado de maduración: Seleccionar piezas en distintos puntos de maduración ayuda a consumirlas paulatinamente a lo largo de la semana en perfecto estado
- Aprovechar las herramientas en línea: Hacer el pedido mediante los canales de compra en línea permite revisar las ofertas activas en tiempo real, comparar precios con calma y recibir los insumos directamente en casa