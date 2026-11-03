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Consulta las ofertas de Soriana del 3 y 4 de noviembre de 2026. Revisa precios de frutas, verduras, carnes y productos de despensa

Martes y Miércoles del Campo Soriana 3 y 4 de noviembre de 2026: las imperdibles ofertas en la huerta

Por Fernando Huacuz
Martes y Miércoles del Campo Soriana 22 y 23 de septiembre de 2026: Imperdibles ofertas en la huerta
Martes y Miércoles del Campo Soriana 22 y 23 de septiembre de 2026: Imperdibles ofertas en la huerta

Para quienes buscan cuidar la estabilidad de su cartera sin dejar de consumir alimentos nutritivos y de calidad, las jornadas de descuento en el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se perfilan como un pilar fundamental en la planificación financiera del hogar.

En esta ocasión, durante los días 3 y 4 de noviembre de 2026, la conocida campaña presenta una amplia variedad de precios rebajados en el pasillo de frutas y verduras de temporada, complementada con atractivas opciones en el mostrador de carnes y pescados.

Ofertas del frutas y verduras Martes y Miércoles del Campo Soriana

  • Zanahoria: $10.50 por kilo
  • Plátano Tabasco: $11.50 por kilo
  • Jitomate saladet: $13.80 por kilo
  • Naranja dulce: $14.90 por kilo
  • Melón chino: $17.90 por kilo
  • Cebolla blanca: $17.90 por kilo
  • Papaya maradol: $18.90 por kilo
  • Limón con semilla: $18.90 por kilo
  • Papa blanca: $21.90 por kilo
  • Lechuga romana: $19.90 por pieza
  • Toronja sangría: $22.90 por kilo
  • Chayote sin espinas: $24.90 por kilo
  • Manzana red en bolsa: $26.90 por kilo
  • Piña miel: $29.90 por kilo
  • Guayaba: $32.90 por kilo
  • Manzana golden en bolsa: $34.90 por kilo
  • Aguacate Hass: $36.90 por kilo
  • Tomate verde sin cáscara: $36.90 por kilo
  • Brócoli: $38.90 por kilo
  • Calabaza italiana: $39.90 por kilo
  • Pimiento morrón verde: $54.90 por kilo
  • Cilantro: $9.90 por manojo
  • Perejil: $9.90 por manojo
  • Espinaca: $10.50 por manojo
  • Acelga: $10.50 por manojo
  • Jamaica seca: $35.00 por 250 gramos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

  • Pierna de cerdo con hueso congelada: $54.90 por kilo
  • Filete de bagre basa blanco: $69.90 por kilo
  • Pollo entero fresco: $34.90 por kilo
  • Molida de res 80/20: $79.90 por kilo
  • Pulpa de cerdo en trozos: $84.50 por kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.00 por kilo
  • Milanesa de res selecta: $154.90 por kilo
  • Camarón mediano sin cabeza: $199.00 por kilo

Abarrotes en descuento en el Martes y Miércoles del Campo Soriana

  • Huevo blanco Precissimo (30 piezas): $74.50 por paquete
  • Leche entera Soriana (1 litro): $18.50 por pieza
  • Queso fresco panela La Villita (400g): $52.90 por pieza
  • Salchicha de pavo Fud (500g): $44.90 por pieza
  • Jamón de pavo Precissimo (1 kg): $68.00 por pieza
  • Aceite vegetal Precissimo (800 ml): $29.90 por pieza
  • Arroz súper extra Precissimo (900g): $19.50 por pieza
  • Frijol negro Precissimo (900g): $31.00 por pieza
  • Azúcar estándar Precissimo (1 kg): $34.50 por pieza
  • Café soluble Nescafé Clásico (120g): $65.00 por pieza
  • Mayonesa McCormick con limón (390g): $42.00 por pieza
  • Pasta para sopa La Moderna (200g): $9.50 por pieza
  • Puré de tomate Del Fuerte (210g): $8.50 por pieza
  • Cereal Zucaritas Kellogg’s (600g): $72.00 por pieza
  • Galletas Marías Gamesa (piti pack): $41.50 por pieza
  • Pan de caja blanco Bimbo (grande): $48.50 por pieza
  • Detergente en polvo Roma (1 kg): $39.00 por pieza
  • Jabón de barra Zote blanco (400g): $24.50 por pieza
  • Limpiador líquido Fabuloso Lavanda (2 litros): $46.00 por pieza
  • Lavatrastes líquido Axion Limón (750 ml): $39.50 por pieza
  • Papel higiénico Regio Just-1 (4 rollos): $38.00 por paquete
  • Jabón de tocador Palmolive Naturals (120g): $18.50 por pieza
  • Pasta dental Colgate Triple Acción (100 ml): $26.00 por pieza
  • Shampoo Caprice Especialidades (750 ml): $42.50 por pieza

Claves para maximizar tus compras en Soriana

Para sacar el mayor rendimiento económico durante la campaña de Martes y Miércoles del Campo, considera aplicar las siguientes recomendaciones durante tu recorrido o pedido digital:

  • Organizar la lista según prioridades: Hacer un inventario de la alacena antes de comprar evita adquisiciones duplicadas y reduce el riesgo de mermas en la refrigeradora
  • Evaluar el estado de maduración: Seleccionar piezas en distintos puntos de maduración ayuda a consumirlas paulatinamente a lo largo de la semana en perfecto estado
  • Aprovechar las herramientas en línea: Hacer el pedido mediante los canales de compra en línea permite revisar las ofertas activas en tiempo real, comparar precios con calma y recibir los insumos directamente en casa

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