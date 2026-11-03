Martes y Miércoles del Campo Soriana 3 y 4 de noviembre de 2026: las imperdibles ofertas en la huerta

Martes y Miércoles del Campo Soriana 22 y 23 de septiembre de 2026: Imperdibles ofertas en la huerta

Para quienes buscan cuidar la estabilidad de su cartera sin dejar de consumir alimentos nutritivos y de calidad, las jornadas de descuento en el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se perfilan como un pilar fundamental en la planificación financiera del hogar.

En esta ocasión, durante los días 3 y 4 de noviembre de 2026, la conocida campaña presenta una amplia variedad de precios rebajados en el pasillo de frutas y verduras de temporada, complementada con atractivas opciones en el mostrador de carnes y pescados.

Ofertas del frutas y verduras Martes y Miércoles del Campo Soriana

Zanahoria: $10.50 por kilo

Plátano Tabasco: $11.50 por kilo

Jitomate saladet: $13.80 por kilo

Naranja dulce: $14.90 por kilo

Melón chino: $17.90 por kilo

Cebolla blanca: $17.90 por kilo

Papaya maradol: $18.90 por kilo

Limón con semilla: $18.90 por kilo

Papa blanca: $21.90 por kilo

Lechuga romana: $19.90 por pieza

Toronja sangría: $22.90 por kilo

Chayote sin espinas: $24.90 por kilo

Manzana red en bolsa: $26.90 por kilo

Piña miel: $29.90 por kilo

Guayaba: $32.90 por kilo

Manzana golden en bolsa: $34.90 por kilo

Aguacate Hass: $36.90 por kilo

Tomate verde sin cáscara: $36.90 por kilo

Brócoli: $38.90 por kilo

Calabaza italiana: $39.90 por kilo

Pimiento morrón verde: $54.90 por kilo

Cilantro: $9.90 por manojo

Perejil: $9.90 por manojo

Espinaca: $10.50 por manojo

Acelga: $10.50 por manojo

Jamaica seca: $35.00 por 250 gramos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Pierna de cerdo con hueso congelada: $54.90 por kilo

Filete de bagre basa blanco: $69.90 por kilo

Pollo entero fresco: $34.90 por kilo

Molida de res 80/20: $79.90 por kilo

Pulpa de cerdo en trozos: $84.50 por kilo

Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.00 por kilo

Milanesa de res selecta: $154.90 por kilo

Camarón mediano sin cabeza: $199.00 por kilo

Abarrotes en descuento en el Martes y Miércoles del Campo Soriana

Huevo blanco Precissimo (30 piezas): $74.50 por paquete

Leche entera Soriana (1 litro): $18.50 por pieza

Queso fresco panela La Villita (400g): $52.90 por pieza

Salchicha de pavo Fud (500g): $44.90 por pieza

Jamón de pavo Precissimo (1 kg): $68.00 por pieza

Aceite vegetal Precissimo (800 ml): $29.90 por pieza

Arroz súper extra Precissimo (900g): $19.50 por pieza

Frijol negro Precissimo (900g): $31.00 por pieza

Azúcar estándar Precissimo (1 kg): $34.50 por pieza

Café soluble Nescafé Clásico (120g): $65.00 por pieza

Mayonesa McCormick con limón (390g): $42.00 por pieza

Pasta para sopa La Moderna (200g): $9.50 por pieza

Puré de tomate Del Fuerte (210g): $8.50 por pieza

Cereal Zucaritas Kellogg’s (600g): $72.00 por pieza

Galletas Marías Gamesa (piti pack): $41.50 por pieza

Pan de caja blanco Bimbo (grande): $48.50 por pieza

Detergente en polvo Roma (1 kg): $39.00 por pieza

Jabón de barra Zote blanco (400g): $24.50 por pieza

Limpiador líquido Fabuloso Lavanda (2 litros): $46.00 por pieza

Lavatrastes líquido Axion Limón (750 ml): $39.50 por pieza

Papel higiénico Regio Just-1 (4 rollos): $38.00 por paquete

Jabón de tocador Palmolive Naturals (120g): $18.50 por pieza

Pasta dental Colgate Triple Acción (100 ml): $26.00 por pieza

Shampoo Caprice Especialidades (750 ml): $42.50 por pieza

Claves para maximizar tus compras en Soriana

Para sacar el mayor rendimiento económico durante la campaña de Martes y Miércoles del Campo, considera aplicar las siguientes recomendaciones durante tu recorrido o pedido digital: