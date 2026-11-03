Resultados Lotería Nacional 3 de noviembre 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 4034

Sorteo Mayor 4034 de la Lotería Nacional Este martes 3 de noviembre se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

Los resultados del Sorteo Mayor 4034 de la Lotería Nacional se dieron a conocer este martes 3 de noviembre, fecha en la que los niños gritones anunciaron los números ganadores, incluido el premio mayor.

Esta edición incorpora un homenaje a las catrinas y catrines, figuras representativas de la identidad cultural mexicana y vinculadas estrechamente con las celebraciones del Día de Muertos.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 4034 de la Lotería Nacional

La transmisión en vivo se pudo seguir mediante el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde se anunciaron los premios conforme avanzó el sorteo, incluido el premio mayor, que fue para el número 37810.

A continuación, te presentamos los principales números ganadores y premios:

Números ganadores del Sorteo Mayor 3 de noviembre Resultados Lotería Nacional

¿A qué hora fue el Sorteo Mayor 4034?

La ceremonia se realizó a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuál fue el premio del Sorteo Mayor 4034?

El Sorteo Mayor 4034 contempla una bolsa acumulada de 66 millones 99 mil pesos, con un premio principal de 21 millones de pesos para quien tenga el billete completo ganador.

Este monto se divide en tres series de siete millones de pesos cada una, una distribución que permite ampliar el alcance del premio mayor. Por su parte, quienes compraron un cachito de 30 pesos participan por una cantidad de hasta 350 mil pesos.

La edición también contempla 18 mil 760 premios y reintegros. Esta cifra representa el conjunto de oportunidades económicas previstas en el programa del sorteo.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4034?

La consulta puede realizarse en los expendios autorizados de la Lotería Nacional, donde se exhiben los listados oficiales después del sorteo.

También está disponible el verificador digital en el portal institucional. Mediante el número y la serie del billete, los jugadores pueden comprobar si consiguieron algún premio.