Arquidiócesis de Puebla se disculpa tras “desfile de modas” en la Catedral: ¿Qué fue lo que pasó y por qué generó polémica? (Captura de video)

Tras la realización de un desfile de modas en el interior de la Catedral Basílica de Puebla, la Arquidiócesis de Puebla emitió un comunicado para ofrecer disculpas a la comunidad y detallar los aspectos técnicos de la pasarela que incluyó indumentaria de diseñador y piezas litúrgicas.

¿Qué manifestó la Arquidiócesis de Puebla en su comunicado?

A través del comunicado, la representación eclesiástica expresó sus disculpas a los feligreses que se hayan sentido ofendidos en sus convicciones religiosas por el desarrollo de la actividad organizada por la asociación civil Valora México.

La autoridad diocesana precisó que durante la jornada se exhibieron piezas originales del acervo histórico y cultural de la Iglesia, tales como capas pluviales, casullas y estolas.

De igual manera, se detalló la incorporación de vestimentas ceremoniales confeccionadas por artesanos de San Andrés Hueyapan, comunidad de la Sierra Norte de Puebla, utilizadas tradicionalmente por los sacerdotes en celebraciones patronales indígenas.

La Arquidiócesis de Puebla ha ofrecido disculpas por la profanación de la catedral tras un acto mundano revestido de “momentos catequéticos”; para la iglesia católica, un desfile de modas dentro de un recinto sagrado pertenece “a una realidad santa y sobrenatural”. https://t.co/B1UUxKgroz — Imagen Poblana (@ImagenPoblana) November 9, 2026

¿Cómo se desarrolló el desfile de modas en la Catedral?

El evento celebrado el pasado 5 de noviembre presentó una colección del diseñador mexicano Benito Santos, la cual incluyó vestidos de novia y prendas con bordados de inspiración religiosa.

La actividad derivó en críticas por parte de diversos sectores de la comunidad católica, quienes señalaron el uso de un espacio sagrado para un acto comercial.

Ante los señalamientos, la Arquidiócesis subrayó que la pasarela no se concibió con el afán de ofender el culto religioso, sino como una propuesta para integrar el arte textil tradicional y la moda en un recinto de alto valor patrimonio.