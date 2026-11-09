Caso Vadhir N: investigan a MP de delitos sexuales por presuntamente vender el expediente de la denuncia (Cuartoscuro)

El proceso legal que enfrenta el actor de 35 años, Vadhir Derbez, registra un nuevo giro tras darse a conocer la separación del cargo de la funcionaria pública Carla Rodríguez Saldaña, investigada por filtrar y comercializar la denuncia confidencial por presunto delito sexual.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene abierta la indagatoria interna sobre la exservidora pública.

¿Qué se sabe sobre la investigación a la exfuncionaria de la Fiscalía?

De acuerdo con reportes difundidos por el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, la fiscalía capitalina inició una indagatoria formal sobre la actuación de la servidora pública dentro del área de Delitos Sexuales.

Las autoridades mantienen bajo investigación a Rodríguez Saldaña, quien se desempeñaba como agente del Ministerio Público en dicha área especializada, por la presunta venta de información reservada del expediente instruido contra Derbez.

La exfuncionaria fue suspendida desde junio de 2026, luego de detectarse que la representación legal del actor, a cargo del abogado Enrique González Casado, habría tenido acceso irregular a datos confidenciales del proceso.

¿Qué sanciones podría enfrentar la exagente del Ministerio Público?

Los informes señalan que Rodríguez Saldaña podría encarar la destitución definitiva de su puesto y encarar un proceso penal por delitos cometidos por servidores públicos.

Cabe destacar que la FGJCDMX no ha confirmado hasta el momento la elaboración de una imputación penal formal ante un juez de control.