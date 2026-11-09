¿Quiénes recibirán 40 días de aguinaldo en 2026 y qué día de noviembre se entrega?

Aguinaldo de 40 días La prestación se comenzará a repartir en los siguientes días. (cuartoscuro)

El aguinaldo de 40 días, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, está próximo a entregarse. Conoce si serás beneficiario de esta prestación.

¿Cuándo se dará el aguinaldo de 40 días?

El decreto presidencial que aumenta el aguinaldo a 40 días fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de octubre. Esta prestación podría comenzar a entregarse a partir del martes 10 de noviembre.

¿Quiénes recibirán aguinaldo de 40 días?

El nuevo decreto no aplicará para todos los trabajadores y va dirigido exclusivamente a aquellos pertenecientes al sector público. Esto incluye:

Pensionados civiles y militares que tengan pensiones en el ISSSTE o con cargo directo al erario federal.

que tengan pensiones en el ISSSTE o con cargo directo al erario federal. Servidores públicos de dependencias y entidades federales sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

de dependencias y entidades federales sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Miembros del Servicio Exterior Mexicano , tanto en territorio nacional como en el extranjero.

, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Militares activos de las Fuerzas Armadas .

de las . Trabajadores operativos de enlace y de mando dentro de la estructura burocrática.

dentro de la estructura burocrática. Personas contratadas bajo el régimen de honorarios con cargo al capítulo presupuestal de Servicios Personales.

El resto de las personas continúan teniendo derecho a su aguinaldo de 15 días, como lo establece el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el cual se debe entregar a más tardar el 20 de diciembre.