¿Quiénes recibirán 40 días de aguinaldo en 2026 y qué día de noviembre se entrega?

El aguinaldo de 40 días, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, está próximo a entregarse. Conoce si serás beneficiario de esta prestación.
¿Cuándo se dará el aguinaldo de 40 días?
El decreto presidencial que aumenta el aguinaldo a 40 días fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de octubre. Esta prestación podría comenzar a entregarse a partir del martes 10 de noviembre.
¿Quiénes recibirán aguinaldo de 40 días?
El nuevo decreto no aplicará para todos los trabajadores y va dirigido exclusivamente a aquellos pertenecientes al sector público. Esto incluye:
- Pensionados civiles y militares que tengan pensiones en el ISSSTE o con cargo directo al erario federal.
- Servidores públicos de dependencias y entidades federales sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
- Miembros del Servicio Exterior Mexicano, tanto en territorio nacional como en el extranjero.
- Militares activos de las Fuerzas Armadas.
- Trabajadores operativos de enlace y de mando dentro de la estructura burocrática.
- Personas contratadas bajo el régimen de honorarios con cargo al capítulo presupuestal de Servicios Personales.
El resto de las personas continúan teniendo derecho a su aguinaldo de 15 días, como lo establece el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el cual se debe entregar a más tardar el 20 de diciembre.