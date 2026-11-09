La NASA busca astronautas: así puedes postularte para viajar a la Luna; requisitos, carreras y fechas

La NASA busca astronautas La Agencia publicó una convocatoria para ser parte de la carrera especial. (Pexels)

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) lanzó una nueva convocatoria para reclutar astronautas que participarán en las próximas misiones de exploración espacial, incluyendo el establecimiento de una base permanente en la Luna y los futuros viajes tripulados a Marte.

Las personas interesadas podrán enviar su solicitud hasta el 3 de diciembre, mientras que la selección final de la nueva generación de astronautas está prevista para finales de 2027, de acuerdo al sitio oficial de la agencia.

El anuncio fue realizado durante el evento aéreo Max Power, celebrado en el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

“Este es un momento extraordinario para unirse al cuerpo de astronautas de la NASA. Las personas que seleccionemos podrían caminar sobre la Luna, vivir y trabajar en la Base Lunar y ayudar a desarrollar los sistemas que llevarán a la humanidad a Marte”, afirmó el administrador de la NASA, Jared Isaacman, según el sitio especializado Space.com.

¿Por qué la NASA necesita más astronautas?

La agencia espacial estadounidense explicó que el crecimiento del programa Artemis y sus planes de establecer una presencia humana permanente en la Luna requieren un mayor número de especialistas.

Actualmente, la NASA cuenta con 32 astronautas activos, una cifra considerada insuficiente para las misiones que se desarrollarán durante la próxima década.

Desde la creación del cuerpo de astronautas en 1959, la agencia ha seleccionado únicamente 370 personas para viajar al espacio.

La astronauta Nichole Stilwell señaló que el desarrollo de nuevos vehículos, trajes espaciales y tecnologías para la exploración lunar demanda incorporar más personal altamente capacitado.

¿Qué requisitos pide la NASA para ser astronauta?

Los aspirantes deberán cumplir con varios requisitos académicos y profesionales:

Ser ciudadano de Estados Unidos.

Contar con una maestría en áreas STEM como ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas o ciencias computacionales.

Tener al menos tres años de experiencia profesional relacionada.

También podrán aplicar quienes cumplan alguna de estas condiciones:

Haber cursado al menos dos años de un doctorado en disciplinas científicas o tecnológicas.

Contar con un título de Medicina, Osteopatía, Enfermería de Práctica Avanzada o especialidades afines.

Haber concluido o estar inscritos en una escuela nacional de pilotos de pruebas reconocida antes de julio de 2027.

Requisitos para quienes desean ser pilotos astronautas

Los candidatos que busquen desempeñarse como pilotos deberán acreditar experiencia significativa de vuelo, entre ellas alguna de las siguientes opciones:

750 horas como piloto al mando de aeronaves a reacción de alto rendimiento.

1,000 horas en helicópteros, incluyendo 300 horas como piloto al mando.

1,500 horas en aeronaves de ala fija, con al menos 750 horas como piloto al mando.

¿Alistan astronautas para habitar la Luna y llegar a Marte?

La futura generación 2027 será la clase número 25 de astronautas en la historia de la NASA.

Su incorporación coincide con una nueva etapa de exploración espacial impulsada por el programa Artemis, que busca llevar neuvamente a la humanidad a la Luna.

Tras el regreso de astronautas a las inmediaciones de nuestro satélite con Artemis II y las futuras pruebas del sistema de alunizaje previstas para Artemis III, la agencia busca preparar a quienes participarán en la construcción de una presencia permanente en el satélite natural.

Los seleccionados iniciarán un programa de entrenamiento de dos años en el Centro Espacial Johnson, en Houston, sede del cuerpo de astronautas y del Centro de Control de Misiones.

“Para quienes presenten su solicitud, convertirse en astronauta de la NASA es más que una oportunidad profesional; es la posibilidad de formar parte de una generación de exploradores que definirá el futuro de la humanidad en el espacio”, afirmó Scott Tingle, jefe del cuerpo de astronautas de la agencia.