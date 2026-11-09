¿Por qué es ilegal tener musgo y heno? Evita estas plantas en Navidad para evitar multas millonarias

Pesebres navideños El uso de musgo y henos está prohibido para estas decoraciones. (Pexels)

La navidad se acerca, y con ella el momento de que muchas familias armen sus nacimientos. Esta decoración tradicional, también llamada belén o pesebre, es una utilizan elementos naturales. Sin embargo, es necesario que las personas que piensan en armar uno tomen en cuenta que el uso de musgo y heno está prohibido. Conoce por qué extraer estas dos plantas de la naturaleza constituye un acto ilegal que puede acarrear multas millonarias.

¿Por qué es ilegal extraer musgo y heno?

El musgo y el heno ayudan a los bosques a mantener su humedad, lo cual significa que esta plantas las temperaturas aumentan. También son esenciales para que las aves a construir sus nidos.

El musgo en específico es hogar de microorganismos importantes, retiene minerales y disminuye la erosión del suelo. Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), son el segundo grupo más importante dentro de las plantas verdes. Tarda alrededor de 7 años en volver a crecer, por lo que su extracción no va al ritmo de su recuperación.

Esto no significa que adquirirlo sea completamente ilegal, pues se puede extraer legalmente y contar con un plan de manejo sustentable.

¿Cuáles son las multas por extraer musgo y heno?

Las sanciones por extraer y comercializar musgo y heno están estipuladas en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SEMARNAT-1996 y el artículo 155 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEGEEPA).

De acuerdo con este último, la extracción, transporte o venta de musgo y heno sin autorización puede resultar en multas de entre 100 veces a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo cual equivale a entre 11 mil 731 y 2 millones 346 mil 200 pesos.

De no encontrar un distribuidor autorizado de musgo y heno, puedes sustituir el uso de estos materiales con rocas, aserrín, hojarasca, tierra, ramas y piñas secas para que no seas acreedor a una multa sustancial durante las festividades.