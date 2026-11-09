Protestas de repartidores de aplicación: ¿Porqué hay bloqueos este 9 de noviembre y qué están pidiendo? (Pexels)

Los repartidores de aplicaciones de servicios de entrega a domicilio como DiDi Food, Uber Eats y Rappi se encuentran en un paro masivo de labores, manifestándose con bloqueos viales en la Ciudad de México.

Las plataformas digitales registran una baja disponibilidad de repartidores y demoras considerables en los pedidos de los clientes.

¿Por qué se lleva a cabo la manifestación de los repartidores?

El conflicto surgió tras el endurecimiento de la regulación para mototaxis y vehículos de entrega, afectando a los trabajadores ante las nuevas normas y lineamientos de movilidad para bicicletas eléctricas, scooters y motocicletas.

Los manifestantes señalan como un problema central la exigencia de las autoridades de la CDMX de tramitar placas mercantiles, licencias específicas e inspecciones sin contar con fechas claras para la entrega de los hologramas oficiales.

Esta situación paraliza una de sus principales fuentes de ingreso, generando inconformidad por las disposiciones impuestas a los vehículos de carga ligera.

¿Qué zonas de la CDMX registran bloqueos?

Los cierres viales realizados por los repartidores de aplicaciones durante este lunes 9 de noviembre han afectado distintos puntos de la capital:

Prolongación Paseo de la Reforma: Cruce con Juan Salvador Agraz y Avenida Vasco de Quiroga, en la zona de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.

Cruce con Juan Salvador Agraz y Avenida Vasco de Quiroga, en la zona de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa. Carretera Federal México-Toluca: Cierres a la altura de Lomas de Vista Hermosa.

Cierres a la altura de Lomas de Vista Hermosa. Accesos principales: Afectaciones en arterias conectoras hacia la Calzada de Tlalpan e Insurgentes Sur.

¿Cuáles son las alternativas viales para evitar las afectaciones?

Para evitar complicaciones en la movilidad por la capital, se exhorta a la población a utilizar vías alternativas como la Autopista México-Toluca, el Anillo Periférico y el Circuito Interior.

Asimismo, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales y monitorear los avisos del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

¿Hasta cuándo se extenderá la protesta de repartidores?

Los manifestantes contemplan extender la protesta hasta el día de mañana si no logran entablar un acuerdo favorable con funcionarios de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Secretaría de Gobierno capitalina.