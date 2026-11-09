Fundación Nissan Las escuelas se financian gracias al compromiso de la red de concesionarios y aportaciones vinculadas a la venta de vehículos. (Especial)

La Fundación Distribuidores Nissan es una organización sin fines de lucro creada en el año 2001 por la Asociación Nacional de Distribuidores de Automóviles Nissan (ANDANAC).

¿Cuántas escuelas tiene la Fundación Distribuidores Nissan y cómo operan?

Una de sus principales misiones es impulsar el desarrollo social y la educación en México mediante la construcción y equipamiento de escuelas primarias públicas en zonas de alto rezago social.

En cuanto a infraestructura educativa, la fundación construyó más de 125 escuelas primarias públicas en 29 estados de la República Mexicana.

Además, en alianza con Nissan Mexicana y Fundación RobotiX, las escuelas implementan programas de robótica educativa y ciencia (como FIRST LEGO League) utilizando piezas de LEGO para capacitar a docentes y alumnos.

Aparte, las escuelas se financian gracias al compromiso de la red de concesionarios y aportaciones vinculadas a la venta de vehículos.

Fundación Distribuidores Nissan estrena página web

Fundación Distribuidores Nissan da un paso más en su compromiso con la educación, la responsabilidad social y el fortalecimiento de la infraestructura educativa en México con el lanzamiento de su nueva página web.

Esta nueva página web es un espacio pensado no sólo para informar, sino para acercar a las personas al trabajo que realiza la Fundación para construir, reconstruir y equipar escuelas en comunidades que enfrentan mayores retos de acceso y condiciones adecuadas para el aprendizaje, así como a las historias que hay detrás de cada escuela, cada estudiante y cada comunidad beneficiada.

La nueva plataforma busca convertirse en un punto de encuentro para quienes quieren conocer, involucrarse y ser parte de las acciones que generan cambios reales en México.

¿Qué se puede encontrar?

En el sitio web, los visitantes podrán conocer de manera cercana qué es Fundación Distribuidores Nissan, qué hace, dónde trabaja y cómo sus programas impactan la vida de miles de niñas y niños.

También podrán descubrir las historias y voces de las comunidades, contadas de primera mano por quienes han vivido los resultados de estos proyectos, además de conocer los planteles construidos, reconstruidos y equipados por la Fundación.

El sitio también permitirá acercarse a las iniciativas que buscan fortalecer la infraestructura educativa como un impulso para que niñas y niños puedan estudiar dignamente, en espacios seguros, adecuados y pensados para su aprendizaje y desarrollo.

La plataforma permitirá, además, dar mayor visibilidad a los aliados, proyectos y acciones de responsabilidad social que hacen posible que el esfuerzo de la Fundación llegue cada vez más lejos, sobre su presencia en 29 estados de la república mexicana.

Más que una página, un nuevo canal para conectar.

El lanzamiento responde a una necesidad muy concreta: comunicar mejor lo que se hace y, sobre todo, hacerlo de una manera más cercana a las personas.

En este proceso, Vleeko fue parte fundamental en la construcción y desarrollo del sitio web, un espacio para visibilizar la labor y el impacto de Fundación Distribuidores Nissan.

Su participación va más allá de la tecnología, sumándose a la causa para contar sus historias, compartir casos de éxito y acercar su impacto a más personas.

Porque detrás de cada cifra hay una historia y detrás de cada escuela, una comunidad con la oportunidad de construir un mejor futuro.

Con esta nueva herramienta digital, Fundación Distribuidores Nissan busca mantener una conversación cercana y permanente con familias, docentes, red de distribuidores, aliados, medios de comunicación y la sociedad en general.

La invitación es sencilla: visita la nueva página de Fundación Distribuidores Nissan, conoce sus proyectos y comparte esta labor para que más personas conozcan el impacto que juntos podemos generar en las comunidades.