Sorteo El Buen Fin 2026: ¿cómo participar para llevarte uno de los 300 mil premios?

Sorteo Buen Fin 2026. El SAT repartirá una bolsa de 500 millones de pesos entre consumidores y pequeños comercios durante El Buen Fin 2026.

Una vez más, el SAT ha anunciado el Sorteo El Buen Fin, en su edición de 2026, en el que se repartirán 300 mil premios en una bolsa acumulada de 500 millones de pesos. Se contempla la participación tanto de consumidores como micro y pequeños comercios que cumplan con los requisitos para formar parte del sorteo.

La edición de El Buen Fin 2026 se celebrará del 13 al 17 de noviembre y el sorteo se llevará a cabo el 4 de diciembre.

¿Cómo participar en el Sorteo El Buen Fin 2026?

Para tener la oportunidad de ganar alguno de los premios, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Realizar compras de al menos 250 pesos .

. Comprar entre el 13 y el 17 de noviembre de 2026.

Pagar con una tarjeta de crédito o débito emitida por una institución bancaria participante.

Realizar la compra en un micro o pequeño comercio registrado en el programa.

Verificar que la operación se encuentre entre las compras participantes.

Por su parte, los propietarios de micro y pequeños negocios deberán registrar sus establecimientos en el sitio oficial de El Buen Fin a más tardar el 12 de noviembre.

¿Cuáles son los premios del Sorteo El Buen Fin 2026?

Premios para consumidores:

Premio mayor: 250 mil pesos.

250 mil pesos. Premios adicionales: 321 mil 260 premios con cantidades que van desde los 500 hasta los 20 mil pesos.

Premios para comercios:

Premio mayor: 260 mil pesos.

260 mil pesos. Premios adicionales: 4 mil 987 premios de 20 mil pesos cada uno.

¿Cuándo será el Sorteo El Buen Fin 2026 y cómo saber si ganaste?

El sorteo se realizará el viernes 4 de diciembre de 2026, a las 12:00 horas, en las instalaciones del SAT ubicadas en Avenida Hidalgo 77, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Aquí las fechas importantes alrededor del Sorteo El Buen Fin 2026:

12 de noviembre: Último día para registrar comercios.

Último día para registrar comercios. Del 13 al 17 de noviembre: Periodo de compras participantes.

Periodo de compras participantes. 27 de noviembre: Inicio de la consulta de operaciones participantes.

Inicio de la consulta de operaciones participantes. 4 de diciembre: Realización del Sorteo El Buen Fin 2026.

Realización del Sorteo El Buen Fin 2026. 7 de diciembre: Publicación de la lista de ganadores.

Publicación de la lista de ganadores. Antes del 5 de enero de 2027: Fecha límite para la entrega de premios.

Los consumidores podrán verificar si sus compras participan a partir del 27 de noviembre, ingresando el número de la tarjeta utilizada en el portal oficial del SAT. En el caso de los establecimientos, la consulta se realizará mediante su RFC.