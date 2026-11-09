Adiós Mosquito El anuncio se realizó en la Sede Nacional de Cruz Roja Mexicana, durante un encuentro que reunió a representantes de las organizaciones. (Especial)

Con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos, Cruz Roja Mexicana y SC Johnson, fabricante de marcas como OFF! y Raid, anunciaron la incorporación de un nuevo módulo educativo sobre paludismo o malaria a la campaña “Adiós Mosquito”.

¿Qué es ‘Adiós Mosquito? La iniciativa para erradicar el paludismo en México

“Adiós Mosquito” es una campaña diseñada y desarrollada por Edupas desde el 2016 con el respaldo de SC Johnson e implementada en México en colaboración con Cruz Roja Mexicana.

Esta nueva etapa amplía el alcance de la iniciativa, que desde 2024 ha promovido la prevención del dengue, zika y chikunguña en México, e incluye el arranque de talleres y actividades de sensibilización en Chiapas y Oaxaca, dos entidades prioritarias para reforzar la prevención del paludismo.

El anuncio se realizó en la Sede Nacional de Cruz Roja Mexicana, durante un encuentro que reunió a representantes de las organizaciones y especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), quienes abordaron el panorama epidemiológico del paludismo y los retos para avanzar hacia su eliminación en México.

Paludismo en México: una enfermedad que requiere mantener la prevención

Aunque el país ha registrado avances importantes, el paludismo continúa representando un desafío de salud pública en determinadas regiones.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, entre 2018 y 2025 la incidencia autóctona disminuyó 79% y el número de localidades con transmisión activa pasó de 270 a 62.

Sin embargo, en 2025, el 98.5% de los casos autóctonos se concentró en la región de los Altos y Norte de Chiapas, mientras que Oaxaca mantiene antecedentes de transmisión en la región del Istmo sur.

A diferencia del dengue, transmitido principalmente por mosquitos del género Aedes, el paludismo es causado por parásitos del género Plasmodium y se transmite a través de la picadura de mosquitos Anopheles infectados.

Por ello, contar con información específica sobre esta enfermedad es fundamental para reconocer los riesgos, adoptar medidas de protección y buscar atención médica oportuna.

Como parte de esta ampliación, Edupas desarrolló nuevos materiales y herramientas educativas para acercar a las comunidades información sobre la transmisión del paludismo y las medidas para reducir el riesgo de infección.

Estos contenidos se integrarán a los talleres comunitarios que comenzarán en Chiapas y Oaxaca, donde Cruz Roja Mexicana aprovechará su experiencia territorial y su red de voluntariado para llevar las herramientas educativas a las comunidades.

“Aunque México ha logrado avances importantes frente al paludismo, es fundamental mantener los esfuerzos de prevención en las comunidades donde esta enfermedad continúa siendo un riesgo.Con esta nueva etapa de “Adiós Mosquito”, buscamos acercar información y herramientas prácticas que ayuden a las familias a proteger su salud y contribuir a la eliminación de esta enfermedad en nuestro país.”, compartió el Lic. Héctor Manzano de la Torre, Director Nacional de Delegaciones, de Cruz Roja Mexicana.

Una alianza que ha beneficiado a más de 219 mil personas en México

Desde su llegada al país en 2024, “Adiós Mosquito” ha beneficiado a más de 219 mil personas en 25 entidades, mediante talleres educativos, distribución de materiales y actividades de sensibilización.

Asimismo, más de 200 voluntarios de Cruz Roja Mexicana han sido capacitados y se ha formado a más de 1,000 replicadores comunitarios para dar continuidad a las acciones de prevención.

La iniciativa también cuenta con una exposición itinerante que, a través de juegos, actividades interactivas y recursos visuales, acerca información sobre las enfermedades transmitidas por mosquitos a niñas, niños, jóvenes y adultos.

Con el desarrollo educativo de Edupas, el respaldo de SC Johnson y la experiencia territorial de Cruz Roja Mexicana, “Adiós Mosquito” continúa ampliando el acceso a herramientas de prevención para contribuir a la protección de la salud de las familias mexicanas.