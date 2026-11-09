El Fin Irresistible 2026 de Sam’s Club: pantallas, celulares y tecnología entre las compras más buscadas

Jaime Camil fue elegido como embajador de Sam's Club Foto: Sam's Club

El cierre de año representa una oportunidad para renovar algunos de los artículos que utilizamos diariamente en casa. Desde cambiar la televisión hasta adquirir un celular nuevo o estrenar un electrodoméstico, las compras de mayor valor suelen planearse con anticipación. En este escenario, El Fin Irresistible 2026 de Sam’s Club se convierte en una de las temporadas que los consumidores consideran para buscar ahorros y facilidades de compra.

Las pantallas, los celulares, los videojuegos y los electrodomésticos destacan entre las categorías que despiertan interés durante este periodo. No se trata solamente de encontrar un descuento, sino de comparar alternativas, revisar características y elegir el momento adecuado para realizar una inversión.

Para la edición 2026, Sam’s Club anunció ahorros de hasta 65%, con preventa en línea desde el 3 de noviembre y disponibilidad en sus 177 clubes a partir del 5 de noviembre. Foto: Cortesía

Los antecedentes de la campaña muestran la importancia de estos productos. Durante El Fin Irresistible 2024, los electrodomésticos, las pantallas y la línea blanca estuvieron entre las categorías más compradas por los socios. Además, nueve de cada diez socios que conocían el evento realizaron alguna compra.

¿Qué productos buscan comprar los socios durante El Fin Irresistible?

La tecnología ocupa un lugar importante entre las adquisiciones que requieren mayor planeación. Comprar una pantalla, renovar un teléfono celular o adquirir un videojuego implica revisar diferentes características, como capacidad, tamaño, rendimiento y precio.

Por eso, las temporadas comerciales de cierre de año representan una oportunidad para quienes han postergado este tipo de compras y esperan encontrar precios especiales este mes.

Para la edición 2026, Sam’s Club contempla categorías como tecnología, celulares, accesorios, videojuegos, electrodomésticos y otros artículos para el hogar.

La preventa en línea comenzó el 3 de noviembre, con ahorros de hasta 65%, mientras que a partir del 5 de noviembre la campaña llegó a los 177 clubes de la República Mexicana.

Para la edición 2026, Sam’s Club anunció ahorros de hasta 65%, con preventa en línea desde el 3 de noviembre y disponibilidad en sus 177 clubes a partir del 5 de noviembre. Foto: Cortesía

¿Cómo comprar en línea durante El Fin Irresistible 2026?

Una parte importante de la preparación de los consumidores ocurre en internet. De acuerdo con los datos compartidos por Sam’s Club, durante El Fin Irresistible 2025 alrededor del 70% de los socios utilizó la aplicación móvil para anticipar compras, comparar precios y revisar productos antes de tomar una decisión.

Esta tendencia refleja la importancia de las herramientas digitales al momento de organizar el presupuesto y encontrar alternativas para adquirir artículos de mayor valor.

Entre los beneficios disponibles durante la temporada se encuentra el envío sin costo en compras superiores a 999 pesos, una alternativa que puede resultar especialmente conveniente al adquirir pantallas, electrodomésticos y otros productos voluminosos.

Para la edición 2026, Sam’s Club anunció ahorros de hasta 65%, con preventa en línea desde el 3 de noviembre y disponibilidad en sus 177 clubes a partir del 5 de noviembre. Foto: Cortesía

También existen opciones como Scan & Go y Club Pickup, que permiten aprovechar diferentes modalidades de compra y agilizar el proceso dentro de la experiencia de Sam’s Club.

En este contexto, las pantallas, los celulares, los videojuegos y los electrodomésticos se mantienen entre las categorías que vale la pena revisar durante esta temporada. La recomendación es comparar alternativas, establecer un presupuesto y aprovechar los canales de compra que mejor respondan a las necesidades de cada hogar.