Exatlón México 2026: ¿Quién gana La Villa 360, hoy 9 de noviembre? (@exatlonmx)

Este lunes 9 de noviembre inicia la doceava semana de la temporada diez de Exatlón México con el duelo por La Villa 360 y la ventaja entre los Rojos y Azules.

La última vez que compitieron por el espacio de alojamiento, con sus respectivas comodidades, el equipo Rojo resultó ganador.

¿Quién ganará La Villa 360 hoy lunes 9 de noviembre?

Con el gran repertorio de victorias acumuladas que obtuvieron los Escarlatas en la semana anterior, tienen mayores probabilidades que volver a salir victoriosos y quedarse con La Villa. No obstante, la pérdida inesperada de una competidora, además de los conflictos internos que enfrentan, podría afectar su rendimiento en los duelos.

Por otro lado, la última vez que los Azules ganaron La Villa fue el pasado 19 de octubre, desde entonces, siguen en busca de ganar las comodidades que esta tiene. Esta sería una buena oportunidad de dejar atrás los resultados y conflictos de semanas anteriores, e iniciar con este premio que le ayudará en las próximas competiciones.

Posible ganador de La Villa 360: Rojos.

Esto está basado en los contexto que ha tenido cada equipo, te recomendamos estar al pendiente del programa para consultar el resultado final.

Semana 11: ¿Quién fue la eliminada en Exatlón México?

En el duelo de eliminación de la semana 11, resultó eliminada la atleta del equipo Azul, Paulina Menchaca, después de un enfrentamiento con Valery Carranza del equipo Rojo, convirtiéndose en la onceava elimina del programa.

Menchaca llegó como refuerzo con los Azules el pasado 26 de octubre, también participó en la octava temporada de Exatlón México con los Contendientes; no obstante, fue eliminada en la semana 4.

Asimismo, Zudikey Rodríguez, del equipo Rojo, salió de la competición por temas de lesión.

Horario y dónde ver Exatlón hoy 9 de noviembre

El duelo por La Villa 360 y la ventaja hoy 9 de noviembre, iniciará a las 18:30 horas, estará disponible mediante la plataforma de Disney+, además de la página web de tv Azteca y en el canal de televisión abierta de Azteca Uno.

Igualmente, los programas anteriores están disponibles en el canal de YouTube de Exatlón México.