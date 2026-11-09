Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart: comparativa de ofertas del 10 y 11 de noviembre

Ofertas en Walmart y Chedraui Los mejores descuentos en frutas y verduras (Crónica Digital)

Martimiércoles Chedraui y Martes de Frescura Walmart ofrecen otra semana de ofertas en frutas y verduras en sucursales, en donde los descuentos serán aplicados para los clientes que buscan las mejores promociones este 10 y 11 de noviembre.

Chedraui vs. Walmart: Mejores ofertas en frutas

En frutas, Martes de Frescura ofrece mejores precios en la pera de Anjou, con un costo de 40 pesos por kilo, frente a los 59.90 pesos de su competencia. La diferencia es de 19.90 pesos, una de las más amplias de esta comparación.

La naranja también resulta considerablemente más económica en Walmart, donde se vende a 28 pesos por kilo. En Chedraui alcanza los 46.90 pesos.

El supermercado mexicano tiene precios más bajos en la piña Miel, con 29.90 pesos por kilo, frente a los 30 pesos de la cadena estadounidense. También ofrece el melón chino a 34 pesos, un peso menos que su competidor, y la tuna blanca a 34.90 pesos, frente a los 35 pesos en Martes de Frescura.

La toronja cuesta 26.90 pesos por kilo en Chedraui y 29 pesos en Walmart, mientras que la papaya Maradol se encuentra en 40 pesos promedio en ambas cadenas.

El plátano Chiapas tiene el mismo precio en los dos supermercados, con 18 pesos por kilo. La manzana Gala también coincide en 54 pesos por kilo. Para la manzana verde, la tienda estadounidense tiene una buena oferta, con 54 pesos frente a los 73.50 pesos de la cadena mexicana.

Martimiércoles Chedraui vs. Martes de Frescura Walmart: ofertas en verduras

El jitomate Saladet tiene un precio de 39 pesos por kilo en en ambos supermercados. La papa blanca, en cambio, favorece a Martimiércoles, con 46.90 pesos por kilo, frente a los 51 pesos de Walmart.

El chayote muestra una diferencia más amplia a favor de Chedraui. Su precio es de 26.50 pesos por kilo, mientras que su competencia lo ofrece en 39.90 pesos. El pepino también es más barato en Chedraui, con 29.90 pesos por kilo, frente a los 34 pesos de Walmart.

La zanahoria fresca cuesta 14.50 pesos por kilo en la cadena mexicana y 15 pesos en Martes de Frescura. Para la lechuga romana, Walmart ofrece un precio de 21 pesos por pieza, mientras que Chedraui la vende en 24.50 pesos.

En el caso del chile poblano, Walmart tiene el precio más bajo, con 59 pesos por kilo, frente a los 61 pesos de Chedraui. El aguacate Hass también es más económico en Martimiércoles, con 41.50 pesos por kilo, mientras que Walmart lo anuncia en 42 pesos.

Por último, el champiñón presenta una diferencia mínima. Walmart lo ofrece en 108 pesos por kilo y Chedraui en 109 pesos.

Toma en cuenta que los precio en ambos supermercados puedde variar sin previo aviso.