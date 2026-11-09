Buen Fin: ¿qué tiendas y centros comerciales participarán este 2026? Todos los confirmados Se espera que más de 200,000 mil tiendas participen en las 16va edición del Buen Fin en México (Buen Fin y Pexels)

La edición número 16 del Buen Fin llegará a México esta semana, del viernes 13 al martes 17 de noviembre, con el objetivo de incentivar las comprar y reactivar la economía del país.

En este periodo, podrás aprovechar las ofertas que las tiendas y comercios tiene para ti. Aquí te presentamos un pequeño catálogo de los comercios participantes.

¿Quiénes participarán en el Buen Fin 2026?

Esta edición, tiene planeada una participación de entre 200,00 a 215,000 tiendas y comercios físicos y en línea, de locales independientes como de grandes empresas, a nivel nacional, el catálogo completo se encuentra en su sitio oficial. Estos son algunos negocios participantes.

Del hogar: Casa de las Lomas Muebles, IKEA y Mueble Troncoso.

Departamentales: El Palacio de Hierro, Sears, Sanborns, Sam’s Club, Costco, Liverpool, Walmart, Suburbia, La Comer, Soriana, Bodega Aurrerá, Coppel, Waldo’s, Chedraui.

Telefonía y cable: Telcel, Movistar, AT&T, izzi, Totalplay, Bait, Telmex.

En línea: Mercado Libre y Amazon.

Automotriz: Chevrolet, Nissan, Honda y Volkswagen.

Ropa: American Eagle, Forever 21, Bershka, Cuidado Con el Perro, Quarry, Zara, Stradivarius, Sfera, Acapella, Lefties.

Viajes: Volaris y Aeroméxico.

Cine: Cinépolis y Cinemex.

Bancos: Banamex, BBVA, Santander, Scotiabank, American Espress, Mercado Libre, Banco Azteca, HSBC, Inbursa.

Boleteras: Ticketmaster, Superboletos, Eticket, Boletia.

Podrás encontrarlos en centros comerciales como: Andares Centro Comercial, Jalisco; Antea Lifestyle Center, Querétaro; Perisur, Ciudad de México; Plaza Fiesta San Agustín, Monterrey; Galerías Mérida, Yucatán.

¿Cuáles son los beneficios del Buen Fin?

Cada uno de los comercios participantes maneja promociones distintas, que van desde bonificaciones, meses sin intereses, descuentos y rebajas y directos en los productos.

Asimismo, al realizar compras con tarjetas de crédito o débito en los comercios registrados de manera oficial en El Buen Fin, estarás participando de manera automática en el sorteo fiscal que realiza el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en diciembre, el cual puede devolverte el importe parcial o total de tu compra.

¿Cómo puedo registrar mi negocio y qué beneficios tiene?

En El Buen Fin, no solo podrás participar como comprador, sino también como vendedor; para registrarte deberás completar un formulario en el sitio oficial de El Buen Fin antes del jueves 12 de octubre a las 23:59 horas. Necesitarás tener a la mano:

Nombre y descripción del comercio.

RFC activo y válido.

Ubicación y domicilio fiscal.

Giro comercial.

Logotipo, este es opcional.

Esto tiene como beneficios una mayor visibilidad de los comercios, acceso a herramientas de apoyo y participación en el sorteo del SAT para empresas, con una bolsa total de 500 millones de pesos en premios.