Childfund México, organización con más de 50 años en México, inicia una nueva etapa en la que renueva no solamente su imagen, además que fortalecerá aún más su estructira para consolidar su compromiso con la niñez en México.

¿Qué es Childfund y cuál es la nueva etapa que consolidar su compromiso con la niñez de México

ChildFund ChildFund México inicia una nueva etapa y presenta "Empieza con cambios". (ChildFund)

La nueva etapa de Childfund amplía y fortalece su compromiso con los derechos, la protección y el bienestar de la niñez adolescencia en el país, a través de un enfoque integral, cercano y de acompañamiento con acciones permanentes.

Durante su presencia en México, ChildFund ha desarrollado diversos programas, proyectos, campañas y alianzas multisectoriales orientadas al bienestar y protección de las infancias que, junto con el apoyo de sus socios locales, han transformado las vidas de más de 1.3 millones de niñas, niños, adolescentes, padres, madres y cuidadores con un impacto positivo en más de 300 comunidades en 14 Estados de la República Mexicana, los cuales, en 2025, alcanzaron a más de 270 mil personas.

Proteger a la niñez en línea exige más que retirar contenidos: la protección empieza en la prevención

Como complemento a su labor, ChildFund México impulsa acciones para promover entornos digitales seguros para la niñez y adolescencia, por medio de la prevención, el acompañamiento y el desarrollo de capacidades de identificación de riesgos, amenazas, entre otras, con niños, niñas, adolescentes, familias y docentes para una navegación segura; temáticas que han cobrado relevancia en la agenda pública nacional.

Muestra de ello es el Acuerdo 09/09/26 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), orientado a fortalecer el uso seguro, responsable y educativo de las tecnologías de la información en las escuelas, así como el reciente Decreto presidencial sobre la eliminación de contenidos violentos en plataformas digitales, publicado el 14 de octubre de 2026.

En este sentido, ChildFund México reconoce el Decreto como un avance relevante, pero advierte que retirar contenidos no garantiza, por sí solo, una protección efectiva. Para ello, es necesario fortalecer la supervisión, la transparencia y la rendición de cuentas de las plataformas, así como garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que afectan sus derechos.

Por lo que se suma a estos esfuerzos y pone a disposición su experiencia técnica. Hagamos de esta medida un punto de partida para construir entornos digitales que protejan, escuchen y prioricen a la niñez y adolescencia en México.

Bajo dicho contexto, Childfund México impulsa labores de incidencia, asesoría técnica y acciones de sensibilización y formación dirigidas a docentes y servidores públicos mediante su plataforma de aprendizaje ChildFund Academy, además de desarrollar una “Guía de acompañamiento para personas cuidadoras en casos de violencia digital contra niñas, niños y adolescentes”, la cual brindaherramientas para identificar la tipología que adopta la violencia digital contra la niñez y adolescencia, conocer señales de alerta y fomentar una comunicación abierta que contribuya a la protección y el bienestar de las infancias en el entorno digital.

“Empieza con cambios”: una nueva mirada sobre el impacto de la prevención Bajo la premisa “El mayor cambio está en lo que no pasó”, ChildFund Méxic presenta su nueva campaña institucional Empieza con cambios, una invitación a reconocer el valor de aquellas acciones que, aunque no siempre son visibles, pueden marcar una diferencia en la vida de niñas, niños y adolescentes.

La campaña propone mirar más allá de los resultados inmediatos y reconocer el impacto de la prevención y el acompañamiento a lo largo del tiempo: una niña que no tuvo que abandonar sus estudios; un niño que no creció solo; un adolescente que no se quedó sin alternativas frente a situaciones que podían poner en riesgo su futuro; o una adolescente que no tuvo que enfrentar sola una situación de violencia digital porque supo reconocerla y encontró a quién pedir ayuda.

A través de esta nueva etapa, ChildFund México busca visibilizar cómo los cambios significativos y sostenibles se construyen desde lo cotidiano, mediante el trabajo conjunto con niñas, niños, adolescentes, familias, comunidades y aliados.

Porque los grandes cambios no siempre están en lo que sucedió, sino también en aquello que, gracias a la prevención y al acompañamiento, pudo evitarse.

ChildFund México invita a la sociedad a ser parte de estos cambios sostenibles y significativos. Mediante el apadrinamiento, con una aportación diaria de 15 pesos, o con donaciones recurrentes o únicas, las personas pueden contribuir a ampliar las oportunidades de niñas, niños y adolescentes de México.

Si se desea apoyar se puede acceder a la página oficial de donación: https://www.childfundmexico.org.mx/apoya/empieza-con-cambios.